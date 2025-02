Chi è Giulia Pauselli, la fidanzata di Marcello Sacchetta

Giulia Pauselli è la fidanzata di Marcello Sacchetta nonché ballerina. Dopo aver partecipato come allieva ad Amici di Maria De Filippi, Giulia ha realizzato il sogno di trasformare la passione per la danza in un vero lavoro. Nella scuola di Amici è così tornata come professionista lavorando sia durante la fase del pomeridiano che durante il serale. Grazie alla danza ha anche trovato l’amore. Con Marcello Sacchetta, infatti, è nato un amore grande e importante che è diventato sempre più grande.

Carlo Morganti e Alfredo Battistini esistono davvero?/ Chi sono i due giornalisti in "Miss Fallaci"

Uniti dall’amore per la danza, Giulia e Marcello Sacchetta condividono sui social sia le loro giornate dedicate alla danza che i vari momenti che trascorrono insieme. Proprio sui social hanno annunciato di essere in attesa del primo figlio. La coppia, così, ha formato una famiglia con la nascita di Romeo di cui entrambi sono follemente innamorati.

Edoardo Perazzi, chi è il nipote di Oriana Fallaci: "Mi manca molto"/ “Aveva un carattere tosto"

Giulia Pauselli e Romeo: i grandi amori di Marcello Sacchetta

Da quando Romeo è nato, Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta pubblicano spesso foto di famiglia sui social e sono davvero tante le occasioni in cui i due si lasciano andare ad importanti dichiarazioni d’amore. Sotto una foto di Giulia e del figlio Romeo, si è lasciato andare ad una dichiarazione che esprime tutto il suo amore per la propria famiglia. “Ho fatto una foto alla mia felicità”, ha scritto il ballerino e coreografo.

Parlando di Giulia Pauselli mamma, ai microfoni di This is me, ha detto: “A Napoli si dice: ‘Nessuno nasce imparato’. Giulia non era prontissima, ma ha imparato. Non ha imparato a essere una madre, ma una grande madre”. Oggi, Giulia Marcello e Romeo formano una splendida famiglia e chissà se in futuro la coppia non deciderà di allargare la famiglia e di coronare l’amore con il matrimonio.

Anticipazioni Miss Fallaci, prossima puntata 25 febbraio 2025/ Turbolenta storia d'amore con Alfredo Pieroni