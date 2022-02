Giulia Pauselli, incinta ballerina Amici/ L’annuncio del compagno Marcello Sacchetta

Giulia Pauselli è incinta: la registrazione della nuova puntata di Amici 21 ha regalato una bella notizia. La ballerina professionista del talent di Maria De Filippi, una delle più amate della scuola, aspetta un bambino. A fare l’annuncio è stato il compagno Marcello Sacchetta, altro ballerino professionista che ha conosciuto proprio grazie al programma. Dunque, la famiglia di Amici si sta per allargare. La giovane ballerina, fiorentina classe ’91, è stata una delle prime concorrenti di Amici, a cui ha partecipato infatti nel 2011.

Grazie alle sue qualità è riuscita a conquistarsi un posto fisso, diventando ballerina professionista dalla stagione successiva. In tutti questi anni, dunque, Giulia Pauselli ha fatto apprezzare le sue doti, diventando una delle ballerine professioniste a cui i telespettatori si sono più affezionati, motivo per il quale la notizia della gravidanza è stata accolta con grande entusiasmo.

Giulia Paeselli incinta: quel cuore su Instagram…

La coppia, che sta insieme dal 2016, non si è ancora sbilanciata apertamente sui social in merito alla lieta notizia, ma qualche indizio comunque l’hanno lasciato. Facile dirlo col senno di poi, dopo cioè che sono emerse le anticipazioni sulla registrazione della nuova puntata di Amici 21. Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta hanno pubblicato sulle loro stories di Instagram il post pubblicato da Elisabetta Soldati, che si occupa della comunicazione dei programmi di Maria De Filippi. Ebbene, lui ha aggiunto l’emoticon dell’occhiolino, mentre lei un cuore.

Non era ovviamente possibile immaginare nelle scorse ore a cosa si riferissero, ma alla luce delle rivelazioni degli ultimi minuti si capisce che hanno verosimilmente a che fare con l’annuncio della gravidanza. Dunque, Giulia Pauselli è incinta e per vivere il momento dell’annuncio del compagno Marcello Sacchetta non vi resta che attendere la nuova puntata del programma di Maria De Filippi, che presto avrà un nuovo telespettatore (o telespettatrice)…

