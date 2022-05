Giulia Pauselli lascia Amici/ Addio su Instagram “Nostalgica ma felice, grazie Maria”

Giulia Pauselli lascia Amici: l’annuncio su Instagram

Giulia Pauselli lascia Amici. La ballerina, nel cast dei professionisti del talent da anni nonché volto storico del programma, ha salutato il suo camerino e annunciato ai fan la sua uscita di scena con un lungo post pubblicato su Instagram. Solo poche settimane fa, il compagno di Giulia, Marcello Sacchetta, annunciava proprio nello studio di Amici che a breve sarebbe diventato papà. Pochi minuti dopo la Pauselli annunciava con grande gioia di essere incinta e che avrebbe comunque continuato a ballare fino a quando le sarebbe riuscito.

Oggi saluta il palco del talent per godersi gli ultimi mesi prima della nascita del suo bambino e lo annuncia così su Instagram: “Oggi ho sgomberato il mio camerino da 5 meravigliosi anni… Non più body, scalda muscoli, punte, tacchi e costumi di scena… non più tappetini e attrezzi per allenarmi in quella che ho sempre definito la “mia tana”. Il mio rifugio a lavoro, quel luogo in cui tutto il mio universo ruotava fino a 6 mesi fa.” ha scritto la ballerina.

Giulia Pauselli, il grazie ad Amici e a Maria De Filippi

Giulia Pauselli fa sapere di essere nel pieno di un mix di emozioni per questo addio: “Sono felice e nostalgica allo stesso tempo, ho dedicato questi anni al mio lavoro e alla realizzazione di esso sempre più convinta di aver trovato il mio posto ‘nel mondo’”. Ora la ballerina si dedica a questo nuovo capitolo della sua vita: “per un po’ il mio universo girerà su tutt’altro satellite senza dimenticare però che una parte di me sarà sempre qui e riconoscente per questi anni fatti di sacrifici e tanto amore per questo programma.” Infine dice grazie a tutti coloro che l’hanno sostenuta in questo percorso: “Non smetterò mai di essere grata per avermi fatto vivere la gravidanza da donna e ballerina senza avermi fatto pesare questa condizione ma anzi sostenendomi nelle scelte man mano che il mio corpo e le esigenze cambiavano. […] Immensamente grata grazie @amiciufficiale. Grazie Maria“.

