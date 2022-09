Giulia Pauselli torna ad Amici 22?/ “Il nome di mio figlio Romeo Maria? Omaggio a Maria De Filippi”

Giulia Pauselli: “Ecco perchè non torna ad Amici 22”

Giulia Pauselli, diventata mamma per la prima volta da poche settimane con la nascita del piccolo Romeo Maria, ha risposto ad una serie di domande dei fan attraverso l’apposita funzione di Instagram. Amatissima ballerina professionista di Amici, Giulia Pauselli ha svelato che, almeno per il momento, non tornerà nella scuola di Maria De Filippi. “Spero di tornare ad Amici, ma lo farò solo nel momento in cui mi sentirò pronta fisicamente e psicologicamente. Non significa solo con dati alla mano sulla bilancia, c’è un recupero fisico importante, c’è la stamina che va recuperata. Il corpo deve ritornare in forma, in grado di poter sostenere una performance. Forte anche per non farsi male”, ha fatto sapere la ballerina.

E su Marcello Sacchetta ha detto: “E’ un papà assolutamente presente. Non mi fa mancare niente. Nè l’aiuto, nè l’amore. Mi fa sentire bellissima nonostante io adesso ancora devo recuperare molto”, ha spiegato.

Giulia Pauselli e la scelta del nome del figlio

Tra le tante domande che i fan hanno fatto a Giulia Pauselli c’è anche quello sulla scelta del nome. Giulia spiega di aver chiamato il piccolo Romeo Maria anche per una ragione legata a Maria De Filippi. “Ci piace l’idea che alle spalle di un nome di un maschietto ci fosse un nome femminile come se la sensibilità di una donna potesse abbracciare il nome di un maschio”, ha spiegato.

Infine ha concluso così: “Non ultimo per importanza, Maria è una persona che per me e Marcello ha una grandissima importanza. Ci ha cambiato la vita. Maria ha veramente tantissimi significati ed è anche un modo, forse, per dimostrare la nostra gratitudine nei suoi confronti”.

