Giulia Peditto, chi é la fidanzata di Dargen D’Amico?/ Il dettaglio che non lascia dubbi sulla coppia

Domenica in ospita in studio Dargen D’Amico, l’outsider di Sanremo 2022

Prosegue il consuetudinario appuntamento TV di Domenica in, con la puntata del 30 ottobre 2022 che vede tra gli ospiti in studio Dargen D’Amico. Nell’ultimo biennio il cantautore milanese si impone come uno dei personaggi di spicco nello scenario della musica made in Italy, collaborando con il Festival di Sanremo 2022 nel ruolo di concorrente, con il brano Dove si balla, che diventa l’inno delle discoteche e i locali piegati dalle regole anti-Covid 19. Nel giro di qualche mese, Dargen D’Amico consolida quindi la popolarità e il successo, tanto da approdare alla competizione di X factor 2022 in corso , dove copre il ruolo di giudice in stretta collaborazione con colui che si direbbe l’amico e il collega di sempre, Fedez. E non tutti sanno, forse, che l’ospite a Domenica in é impegnato anche sul fronte sentimentale, in quanto fidanzato con Giulia Peditto.

Giulia Peditto è una nota istruttrice di yoga, dall’importante seguito social e che sul solo suo profilo Instagram conta 25mila follower. E mentre Dargen D’Amico si direbbe uno stretto conoscente di Fedez, dal suo canto Giulia, ad oggi, condivide con la consorte di quest’ultimo, Chiara Ferragni, cene e vacanze. Giulia Peditto vanta inoltre una bellezza più unica che rara, con la carnagione olivastra e i capelli ricci che denotano le origini senegalesi della dolce metà di Dargen D’Amico.

Lo yoga, per l’amore dell’ospite a Domenica in, è vita e fonte di lavoro. Giulia pratica questa disciplina da sei anni, in quanto istruttrice a tutti gli effetti. La Peditto quindi é riuscita a trasformare la sua passione in lavoro. Svolge lezioni e corsi privati via web di yoga e tra i suoi clienti spiccano in particolare La Pina e Diego Passoni, speaker di Radio Deejay. Spesso appare sui social in compagnia delle sorelle Ferragni ed è stata anche una modella per alcuni tutorial del truccatore di Chiara, Manuele Mameli.

Complici le storie che pubblicano Fedez e Chiara Ferragni, la chiacchierata coppia appare spesso insieme sui profili social dei coniugi Ferragnez. Inoltre, i due pubblicano foto senza tag né luogo di riferimento, ma agli occhi degli internauti più attenti non sfugge che si tratti dello stesso posto condiviso dalla ormai nota coppia. Inoltre, gira in rete il gossip secondo cui Giulia Peditto si sarebbe presentata a Sanremo 2022 per sostenere il suo compagno proprio in occasione del Festival della Canzone italiana. I due, almeno per il momento, tengono a mantenere un low profile sul loro privato, e chissà che l’ospite a Domenica in , Dargen D’Amico, non voglia aprirsi sui sentimenti che nutre nei riguardi di Giulia Peditto.

