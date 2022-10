Giulia Peditto, chi è la fidanzata di Dargen D’Amico/ La passione per i viaggi e…

Chi è Giulia Peditto, la fidanzata di Dargen D’Amico

Giulia Peditto è la fidanzata di Dargen D’Amico. Giulia è una ragazza di 29 anni di origini senegalesi da parte del padre e italiane da parte della madre. Di professione è una imprenditrice ed insegnante di yoga. Molto presente ed attiva sui social, Giulia è anche una influencer visto che condivide con i suoi follower consigli sulla sua attività. Giulia Peditto di lavoro fa l’imprenditrice e l’insegnante di fitness, con specializzazione in yoga. Pratica questa attività da ben sei anni e, grazie a una buona dose di impegno e di passione, è riuscita col tempo a farla diventare la propria professione.

Peditto fa lezioni di yoga online tramite Studio Otto, ma tiene anche corsi privati. Tra i suoi più affezionati clienti ci sono moltissimi nomi del mondo dello spettacolo come la Pina e Diego Passoni. Per quanto riguarda le star del web, invece, non possono fare a meno delle sue lezioni le tre sorelle Ferragni: Valentina, Francesca e soprattutto Chiara, di cui è anche grande amica. Oltre alla passione per lo yoga, Giulia adora viaggiare. Una passione che condivide con il compagno Dargen D’Amico che non ha mai fatto mistero di essere un grandissimo amante dei viaggi.

Giulia Peditto e Dargen D’Amico stanno insieme? L’indizio

Complici le storie che pubblicano Fedez e Chiara Ferragni, la coppia è apparsa spesso insieme nelle storie dei coniugi Ferragnez. Inoltre, spesso i due pubblicano foto senza tag, ma ad un occhio più attento non sfugge che si tratta dello stesso posto. Inoltre, si vocifera che Giulia Peditto fosse presente a Sanremo per sostenere il suo ragazzo durante la kermesse. I due ovviamente non hanno rilasciato nessuna intervista, ma ormai non hanno bisogno di altre conferme i fan più fedeli del cantante. Oltre al successo professionale, Dargen D’Amico è anche un uomo felice e realizzato nella vita privata che condivide con la compagna Giulia Peditto. Giulia, infatti, lavora anche facendo lezioni di yoga online tramite Studio Otto. Una grandissima passione per lo yoga come ha raccontato proprio la ragazza: “insegno yoga perché mi rende felice e perché il quotidiano confronto con i miei studenti mi arricchisce su molti aspetti sia umani sia yogici”.

La partecipazione allo scorso Festival di Sanremo ha acceso definitivamente i riflettori dello showbiz su Dargen D’Amico e pure sulla sua vita sentimentale, di cui fino a poco tempo fa si sapeva poco o nulla. Nel corso dell’ultimo Festival di Sanremo, quando il suo fidanzato si era imposto un po’ a sorpresa all’attenzione generale col noto tormentone “Dove si balla”, la Peditto pare che fosse presente al Teatro Ariston ma senza dare troppo nell’occhio per stare vicino a compagno durante le varie esibizioni.













