Giulia Peditto, chi è l’amica di Chiara Ferragni fidanzata con Dargen D’Amico/ Storia di un amore misterioso

Chi è Giulia Peditto, la fidanzata misteriosa di Daregn D’Amico: i due preferiscono vivere il loro amore alla larga da occhi indiscreti

Forse non tutti sanno che il celebre cantante Dargen D’Amico è fidanzato con una ragazza di nome Giulia Peditto. Nata in Brianza da mamma italiana e papà senegalese, la fidanzata di Dargen D’Amico è un’affermata insegnante di Yoga. Tra le sue amicizie “vip” spicca quella con l’influencer Chiara Ferragni e Veronica Ferraro: sono davvero tante le foto che ritraggono la celebre imprenditrice al fianco di Giulia Peditto. Quest’ultima, nel corso degli anni, ha lavorato come modella per alcuni tutorial del make up artist Manuel Mameli, truccatore proprio di Chiara Ferragni.

In passato ha vissuto a Rishikesh, in India, dove ha approfondito gli studi e si è specializzata nello yoga. Sui social è piuttosto attiva e seguita, grazie ai contenuti che divulga su quella che è a tutti gli effetti la sua più grande passione, nonché il suo lavoro. Della storia d’amore con Dargen D’Amico non ci sono moltissime tracce, semplicemente perché la coppia preferisce vivere il proprio sentimento alla larga dal gossip.

Giulia Peditto, l’amica di Chiara Ferragni appassionata di gossip e “allergica” ai riflettori

Quindi, se da una parte il cantante e l’insegnante sono molto partecipi sui social per quel che concerne la loro carriera, dal punto di vista sentimentale non lo sono per niente. Dargen D’Amico e la sua fidanzata Giulia preferiscono mantenere la loro relazione al riparto dai social e dal gossip.

Sono infatti pochissime le informazioni sul loro amore e sulla loro storia, anche se stando ad alcuni rumors del web, i due farebbero coppia fissa dal 2021, anno nel quale è apparsa la prima foto insieme. Diverse volte sono poi apparsi anche insieme nelle stories dei Ferragnez, coi quali hanno sempre coltivato una grande amicizia.

