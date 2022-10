Giulia Peditto, fidanzata Dargen D’Amico/ La passione per lo yoga e l’amicizia con…

GIULIA PEDITTO, CHI E’ LA FIDANZATA DI DARGEN D’AMICO?

Chi è Giulia Peditto, la fidanzata di Dargen D’Amico che questo pomeriggio farà parte del ricco cast di ospiti del sesto appuntamento stagionale di “Domenica In”? Per il 41enne Jacopo Matteo Luca D’Amico -questo il nome di battesimo del 41enne rapper e produttore discografico milanese- il 2022 è certamente stato l’anno della consacrazione anche se ha sempre avuto una nutrita fan base: tuttavia la partecipazione allo scorso Festival di Sanremo ha acceso definitivamente i riflettori dello showbiz su di lui e pure sulla sua vita sentimentale, di cui fino a poco tempo fa si sapeva poco o nulla.

Come è noto, Dargen D’Amico è fidanzato oramai da diverso tempo con Giulia Peditto, influencer ma non solo nella vita e che vanta un profilo Instagram seguito da decine di migliaia di follower: tuttavia della ragazza, di origini senegalesi, non si conosceva molto prima dell’inizio della sua relazione con l’artista meneghino anche se molti ricordano che la Peditto è comparsa in alcuni video social di Chiara Ferragni. Il motivo è presto detto: Giulia di professione fa l’istruttrice di yoga ed ha un nutrito seguito tanto che tra le sue allieve ci sono state pure la moglie di Fedez e sua sorella.

GIULIA PEDITTO, INFLUENCER E INSEGNANTE DI YOGA: “LA MIA PASSIONE”

Dopo aver trasformato quella che era una sua passione giovanile in un lavoro (la ragazza insegna yoga e fitness online tramite lo Studio Otto, il nome della Peditto ha cominciato a circolare tra i VIP e pare che tra i suoi fan ci siano anche La Pina e Diego Passoni, già speaker di Radio DeeJay. Molto attiva sui social, anche grazie all’amicizia con Chiara Ferragni di cui si diceva poco sopra, Giulia Peditto tuttavia pare essere molto più riservata sulla propria vita sentimentale e pur non nascondendo la sua relazione con Dargen D’Amico non ama particolarmente metterla troppo sotto i riflettori.

Un esempio? Nel corso dell’ultimo Festival di Sanremo, quando il suo fidanzato si era imposto un po’ a sorpresa all’attenzione generale col noto tormentone “Dove si balla”, la Peditto pare che fosse presente al Teatro Ariston ma senza dare troppo nell’occhio per stare vicino a compagno durante le varie esibizioni. Oltre all’amore per lo yoga (“Lo insegno perché mi rende felice e mi arricchisce nel quotidiano confronto con i miei studenti”), di Giulia sappiamo anche che condivide col suo Dargen la passione per i viaggi e per lo scoprire sempre posti nuovi. Infine, alcune curiosità: la ragazza di padre senegalese e madre italiana amerebbe anche la cultura giapponese, le lunghe passeggiate e, in tema di cibo, la pizza oltre a una particolare predilezione per la crema al pistacchio.











