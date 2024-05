Giulia Peditto, fidanzata Dargen D’amico/ Un amore discreto per l’insegnante di yoga di Chiara Ferragni

Dargen D’amico e la vita privata: da 3 anni con Giulia Peditto?

Giulia Peditto è la fidanzata di Dargen D’amico. Un grande amore quello nato tra il rapper, cantautore, produttore discografico e disc jockey e l’insegnante di yoga. I due sono felicemente innamorati da diversi anni, ma la coppia ha sempre preferito vivere la propria storia d’amore lontano dal clamore mediatico e dall’occhio attento del gossip. Una scelta comprensibile, vista la grandissima popolarità di Dargen D’Amico che reduce dal grandissimo successo di “Dove si balla” è tornato tra i big del Festival di Sanremo 2024 con il brano “Onda alta”. Anche in quell’occasione il rapper durante le tantissime interviste ha sempre preferito mantenere il massimo riserbo sulla sua vita privata evitando domande di ogni tipo. Gossip a parte però il cuore di Dargen è legato alla bellissima Giulia Peditto, una insegnante di yoga “famosa” anche per essere una carissima amica di Chiara Ferragni.

Nessuno dei due ha confermato la storia d’amore, ma allo stesso tempo nessuno ha smentito. Una sorta di silenzio assenso tra i due che in rarissime occasioni sono comparsi, insieme, in alcuni scatti pubblicati dai Ferragnez sui social. Ma chi è Giulia Peditto? Cerchiamo di conoscerla meglio!

Chi è Giulia Peditto, la fidanzata di Dargen D’Amico

Giulia Peditto non è solo la fidanzata di Dargen D’Amico, ma anche un insegnante di yoga e fondatrice di Hagu, uno spazio nel quale svolge corsi e percorsi con i suoi clienti. Tra i tantissimi clienti ci sono anche nomi alla moda come quelli di Chiara Ferragni e Veronica Ferraro. A parte questo, Giulia ha circa 30 anni ed è molto presente sui social dove posta immagini e video legati al suo lavoro e alla sua attività. Lo yoga è da sempre una sua grandissima passione che ha trasformato in un lavoro da circa 10 anni. Nel 2019 ha lasciato Milano per trasferirsi per diversi mesi a Rishikesh, in India, dove ha approfondito lo studio dello yoga conseguendo anche degli importanti risultati.

Sui social è molto seguita, basti pensare che il suo profilo Instagram supera i 30mila follower! Dal 2021 è la fidanzata di Dargen D’Amico visto che proprio quell’anno sui social è apparsa la prima foto di “coppia” con tanto di emoticon a forma di cuore!











