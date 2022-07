Chi è Giulia Peditto, fidanzata di Dargen D’Amico/ le prove della loro storia d’amore

Chi è Giulia Peditto e perché è amica di Chiara Ferragni

Giulia Peditto è la fidanzata di Dargen D’Amico, il cantante caratterizzato dai suoi occhiali da sole neri che ha fatto ballare l’Italia dal palco dell’Ariston di Sanremo con il suo brano: “Dove si balla”. Giulia è una ragazza di 29 anni di origini senegalesi da parte del padre e italiane da parte della madre. E’ un’imprenditrice e un’insegnante di fitness, molto attiva sui social, o meglio, una vera e propria influencer, che ama mostrare ciò che le piace fare e anche parte del suo lavoro.

Giulia fa lezioni di yoga online tramite Studio Otto ma tiene anche dei corsi privati. L’amore per lo yoga è tantissimo e la stessa Giulia ha dichiarato: “Insegno yoga perché mi rende felice e perché il quotidiano confronto con i miei studenti mi arricchisce su molti aspetti sia umani sia yogici”. Tra i suoi studenti di yoga ci sono molti influencer e star del mondo dello spettacolo: Pina e Diego Passoni, Valentina e Francesca Ferragni ma anche Chiara Ferragni, che oltre ad essere un’alunna di yoga è anche una sua amica. Su Instagram ha più di 24mila followers che amano seguire le sue dirette di yoga.

Giulia Peditto è la fidanzata del cantante Dargen D’Amico ma una domanda sorge spontanea, come sappiamo che i due sono una coppia se entrambi sono molto riservati e non hanno alcuna foto insieme? Sappiamo tutti che il cantante non mostra mai nulla in merito alla sua vita privata, ci tiene molto e anche i suoi occhiali neri lo dimostrano. Il cantante non toglie mai i suoi occhiali da sole neri e in alcune interviste aveva spiegato: “Io porto gli occhiali perché penso sia giusto non mostrare sempre tutto di se”. Da una semplice frase possiamo capire come sia impensabile il fatto che Dargen possa raccontare o confermare qualcosa in merito alla sua love story.

Fortunatamente però, i suoi fan sono molto attenti. Secondo i fan di Dargen, Giulia sarebbe stata vicino a lui a Sanremo per sostenerlo, i due hanno anche partecipato al lancio della serie “The Ferragnez”, essendo entrambi amici di Fedez e Chiara Ferragni ma non è finita qui. I fan di Dargen hanno visto molte foto senza alcun tag, in cui i due sono sempre seduti uno accanto all’altra e alcune storie di Chiara Ferragni mostrano lei e il marito in uscite a quattro proprio insieme a Dargen e Giulia. Tutto fa pensare che i due siano una coppia.











