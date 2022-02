Giulia Peditto fidanzata di Dargen D’Amico?/ Indizi inequivocabili su amica Ferragni

Dargen D’Amico è fidanzato? Dopo il successo ottenuto al Festival di Sanremo, il gossip impazza per il cantante che ha fatto ballare tutto l’Ariston con un pezzo (‘Dove si Balla’) che è già tormentone in radio. Chi segue con attenzione i social non avrà potuto fare a meno di notare che durante la kermesse, una misteriosa ragazza era al seguito dello spumeggiante artista. Parliamo di Giulia Peditto, insegnante di yoga e amica di Chiara Ferragni, una persona evidentemente molto vicina all’artista.

La coppia, infatti, è stata pizzicata diverse volte insieme sui social. Spesso entrambi sono apparsi in compagnia Chiara Ferragni e Fedez, condividendo con loro tempo libero e momenti di svago. Sia Dargen D’Amico e Giulia Peditto, inoltre, erano presenti al lancio della serie tv “The Ferragnez”, tanto per fare un esempio.

Dargen D’Amico e Giulia Peditto vicini più che mai: sono fidanzati?

La sensazione è che il rapporto tra i due sia nato inizialmente sulle basi di una solida amicizia e che poi si sia evoluto in qualcosa di più sostanzioso. In questo senso Dargen D’Amico non aiuta, perché è una persona piuttosto riservata e al momento non ha chiarito i rumors sulla sua situazione sentimentale. Giulia Peditto, invece, dopo essere approdata al Festival di Sanremo ha pubblicato su Instagram un paio di foto dove si abbracciava a Dargen D’Amico in maniera quasi inequivocabile. Per non parlare della cascata di cuori postati dagli amici sotto la foto di quella che sembra essere a tutti gli effetti una nuova coppia.

