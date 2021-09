Giulia Pelagatti, nuova velina di Striscia la Notizia/ L’amore finito con l’ex fidanzato Riki

Chi è Giulia Pelagatti ex di Amici?

Giulia Pelagatti, giovane ballerina che il pubblico di canale 5 conosce per la sua precedente partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, debutta oggi come velina mora di Striscia la Notizia. Al suo fianco ci sarà un’altra ex allieva di Amici, Talisa Ravagnani. Le due giovani ballerine prenderanno così il posto di Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva. Con un fisico scolpito, frutto di madre natura, ma anche di anni e anni di allenamenti, Giulia Pelagatti è pronta a conquistare il cuore del pubblico del tg satirico più famoso della televisione italiana.

Mora, con lunghi capelli e un talento che le ha permesso anche di lavorare sul palco di Colorado, Giulia Pelagatti è pronta a ballare sul bancone di Striscia. Per lei sta per iniziare una nuova avventura che, sicuramente, le farà conquistare tanti, nuovi ammiratori. Ma nel cuore di Giulia c’è un fidanzato?

Giulia Pelagatti fidanzata? Vita privata top secret dopo Riki

Della vita privata di Giulia Pelagatti non si sa assolutamente nulla. La velina mora di Striscia la Notizia è super riservata e, su Instagram, non pubblica indizi che facciano pensare alla presenza di un fidanzato nella sua vita. In passato, però, Giulia ha avuto una storia d’amore con l’ex compagnoa di Amici, Riccardo Marcuzzo, da tutti conosciuto come Riki.

“Continuo a considerarmi tua, proprio come la prima volta che ti ho visto. Mi sono fidata di te al punto da andare per la prima volta oltre i baci. Un poco oltre, ma senza arrivare a fare completamente l’amore. Oggi mi chiedo se non essere andati fino in fondo sia stato un limite al nostro rapporto, se il momento in cui a letto ci siamo fermati è stato il momento in cui hai deciso che per te sarei stata solo un passatempo in attesa di uscire dalla scuola, prima di cadere tra le braccia delle tue ammiratrici”, aveva scritto Giulia nel 2017 in una lettera pubblicata dal settimanale Di Più.



