Giulia Penna è pronta a mettersi in gioco nella nuova puntata di “Stasera tutto è possibile“, il comedy show di successo condotto da Stefano De Martino in prima serata su Rai2. Da influencer a personaggio televisivo grazie alla partecipazione all’ultima edizione di Tale e Quale Show che le ha permesso di mostrare al grande pubblico di Rai1 il suo talento nel canto e nel ballo. Intervistata dal Corriere della Sera ha raccontato come è stato passare dal web alla tv classica: “sto imparando parecchio, il programma è come un’accademia: ogni pomeriggio facciamo lezioni di canto, di ballo. Faticoso però bello”. La influencer ha però sottolineato come lavorare sui social sia impegnativo: “prima di postare studio le scene, preparo i testi da sottoporre al brand se il contenuto è sponsorizzato”.

La musica è sempre stata una delle sue più grandi passioni, visto che Giulia sin da piccola ha studiato canto e pianoforte fino a quando crescendo ha deciso di lanciarsi sui social postando dei video di cover sulla pagina Facebook. A dicembre del 2015 pubblica una versione romana di “All I want for Christmas is You” di Mariah Carey facendo letteralmente il botto!

Giulia Penna da Tale e Quale Show al matrimonio con il compagno Yuri

Nel 2015 Giulia Penna diventa popolarissima sui social grazie ad un video che la rende non solo popolare, ma anche molto richiesta. “Sono arrivate le prime chiamate, inclusa quella della mia agenzia di management” – ha raccontato la Penna che così decide di lasciare Roma per trasferirsi a Milano. Molto seguita e popolare sui social, la Penna non nasconde come oggi siano cambiate le cose rispetto a dieci anni fa: “pochi i brand che si affidavano ai content creator”.

Come tutti gli infleuncer anche Giulia Penna è stata vittima di critiche da parte degli haters al punto di aver pensato di mollare tutto: “L’insicurezza mi sfiniva: quanto tempo fa perdere”. Oggi però è molto più tranquilla di sé e della sua dimensione: “ho ripreso in mano le redini e so cosa voglio”. L’opportunità di Tale e Quale Show è stata importante e le ha permesso di conquistare ancora più pubblico. Per quanto concerne la vita privata, la bella Giulia si è sposata con Yuri, il compagno di una vita con cui è stata fidanzata per 17 anni. “Ci siamo conosciuti al liceo linguistico: io ero in prima e lui in quinta. È avvocato” – ha detto la influencer.

