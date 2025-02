La passione per la musica è la sua dote dominante ma nel tempo anche sul set, nei panni di attrice, ha dimostrato un notevole talento; stiamo parlando di Giulia Penna che questo pomeriggio tornerà ospite nel salotto di Caterina Balivo a La Volta Buona. Nonostante la sua giovane età è già riuscita a far breccia nel mondo dello spettacolo con il suo talento duttile e diversificato; molti la ricorderanno per l’esperienza a Tale e Quale Show ma è soprattutto sui social che mette in evidenza il suo talento. In passato ha tentato anche la strada dei talent, in particolare X Factor: era il 2014 ma purtroppo l’esperienza non fu particolarmente fruttuosa per Giulia penna. La cantante è molto discreta in relazione alla sua vita privata ma non sfugge la bellezza della liaison con il marito Yuri.

Daniela Ruggi: nuovi accertamenti sulle sceriffo Lanza/ Legale: "Trovate tracce biologiche, ma non è sangue"

Giulia Penna e suo marito Yuri sono legati praticamente da sempre; data la loro giovane età, il fatto di essere l’una al fianco dell’altra da ben 17 anni vale decisamente tanto. Si sono conosciuti quando lei ancora non era nota e nonostante il successo e la fama – a dispetto di quanto spesso accade nel mondo dello showbiz – l’amore non si è affievolito, anzi. Dopo oltre 10 anni di fidanzamento hanno infatti deciso di compiere il grande passo del matrimonio, precisamente nel 2023. “E’ la mia roccia” – ha raccontato la cantante a Vanity Fair – “Ci siamo conosciuti quando avevo 14 anni e mi sento fortunata ad avere nella mia vita una persona così speciale. Quando trovi un uomo del genere che ti fa stare così bene non puoi che tenertelo stretto”.

Grazia Sambruna: “Lucio Corsi ha dormito a casa mia!”/ Caterina Balivo la ‘provoca’: “Ci volevi provare?”

Chi è Yuri, marito di Giulia Penna: riservato ma fondamentale nella vita della cantante e attrice

Qualcuno sicuramente si sarà chiesto chi è Yuri, marito di Giulia Penna; l’interrogativo è sostanzialmente avvalorato dalla grande discrezione del ragazzo classe 1988 che risulta essere totalmente estraneo al mondo dello spettacolo e anche del web a differenza della consorte. Sui social il suo account è privato; ennesima dimostrazione di riservatezza e forse anche della volontà di non subire le ingerenze mediatiche che potrebbero disturbare la splendida liaison con la cantante e attrice.

Qualche piccola curiosità su Yuri – marito di Giulia Penna – ci perviene grazie ai profili social della cantante e star del web. Apprendiamo infatti che la musica è di fatto una passione in comune; lei con la voce, lui con gli strumenti. Sono diversi infatti i video dove possiamo apprezzare il marito dell’influencer cimentarsi alla chitarra o al pianoforte proprio per accompagnare la splendida voce di Giulia Penna; attimi artistici ma anche di grande romanticismo.

Milena, la nonna di Lucio Corsi a La Volta Buona: “Quasi un infarto per il secondo posto!”/ “Da bambino…”