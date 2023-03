Giulia Provvedi conquista il LAFA Festival/ Primo riconoscimento cinematografico

Giulia Provvedi e la commozione per il primo riconoscimento cinematografico al LAFA Festival di Los Angeles

Dal mondo della musica a quello della TV per arrivare oggi al successo sul grande schermo; questa la strada tracciata da Giulia Provvedi, fresca di un importante riconoscimento cinematografico ricevuto grazie alla sua interpretazione nel film “La California”, produzione italiana che porta la firma di Cinzia Bomoll. La componente del duo Le Donatella – con la sorella Silvia Provvedi – ha infatti ottenuto il premio come “Miglior ruolo sulla condizione della donna in un film” al LAFA Festival di Los Angeles.

La notizia del riconoscimento cinematografico ottenuto grazie al ruolo ricoperto in “La California” è stata riportata dall’account ufficiale di Pipol tv, portale di intrattenimento e informazione dove proprio Giulia e Silvia Provvedi sono da diverso tempo attive in collaborazione con altri volti noti. La giovane artista ha voluto condividere con la pagina il suo grande momento di emozione e commozione, con una foto che la ritrae in un caloroso abbraccio con la sorella con gli occhi ancora bagnati dalle lacrime. In bella vista, oltre a Giulia Provvedi coccolata dalla sorella Silvia, si vede proprio l’immagine del riconoscimento ottenuto; passo importante nella sua carriera attoriale ancora agli albori.

Silvia e Giulia Provvedi in “La California”: “Un sogno che si realizza…”

Il film “La California” è stato impreziosito dalla presenza di entrambe le componenti de Le Donatella, ovvero Silvia e Giulia Provvedi. E’ stata quest’ultima però a colpire per la caratura della sua interpretazione al punto da conquistare il premio come “Miglior ruolo sulla condizione della donna in un film” al LAFA Festival di Los Angeles; tra i più ambiti per le giovani promesse del cinema. La pellicola di Cinzia Bomoll, emiliana come le sorelle provvedi, le ha fortemente volute per il progetto, presentato in anteprima assoluta lo scorso 10 novembre al Roma Cinema Fest 2022.

“Approdare al cinema per noi significa realizzare uno dei nostri più grandi sogni, insieme!“, iniziava così il messaggio sui social di alcuni mesi fa, scritto in maniera congiunta da Silvia e Giulia Provvedi in merito alla possibilità di addentrarsi finalmente nel mondo del cinema che conta “Racconteremo un’altra parte di noi fatta di duro lavoro per riuscire a rappresentare al meglio le due gemelle protagoniste, Ester e Alice”. Ebbene, al netto del risultato appena conseguito, il tentativo è sicuramente andato a buon fine e sarà certamente motivo di orgoglio per le giovani come dimostrato dalla foto mostrata in anteprima da Pipol TV.











