Giulia Provvedi e Pierluigi Gollini di nuovo insieme?/ “Nuova chance dopo tradimento”

Giulia Provvedi e Pierluigi Gollini sono tornati insieme? E’ questa l’ultima “chicca” di gossip che arriva in queste ore direttamente dalle pagine del settimanale diretto da Alfonso Signorini, Chi. Stando al noto giornale specializzato in cronaca rosa, “Giulia Provvedi, senza troppo clamore, ha deciso di dare una nuova opportunità al suo ex, Pierluigi Gollini, portiere dall’Atalanta e della Nazionale. Tra i due nessuna foto social o dediche d’amore, ma un lungo periodo di prova per il calciatore che aveva tradito la Donatella”. La decisione da parte della biondina del duo Le Donatella, sarebbe quindi maturata nel massimo riserbo e ben lontana dalle ormai consuete dediche pubbliche via social. Giulia avrebbe così deciso di archiviare la dolorosa storia del tradimento e percorrere piuttosto la strada del perdono, certa dei suoi sentimenti nei confronti del calciatore. Una scelta coraggiosa ma a quanto pare anche sufficientemente ponderata.

GIULIA PROVVEDI E PIERLUIGI GOLLINI: TRADIMENTO PERDONATO?

Giulia Provvedi, dunque, avrebbe deciso di concedere una seconda chance a Pierluigi Gollini. Le voci di un presunto tradimento da parte del calciatore erano giunte all’orecchio della Donatella durante la sua permanenza nella Casa più spiata d’Italia, quella del Grande Fratello Vip in cui ha preso parte in coppia con la sorella Silvia Provvedi. Una permanenza non semplice e resa ancora più complessa proprio dopo le indiscrezioni relative all’allora fidanzato. Sebbene avesse atteso a lungo un suo cenno, il calciatore non era mai intervenuto in trasmissione. Nonostante questo Giulia aveva atteso la fine del reality per poter avere un confronto con lui e conoscere la sua versione. A telecamere spente, la storia tra Giulia e Gollini sembrava procedere a gonfie vele ma lo scorso giugno, a sorpresa, tramite le sue storie Instagram la Provvedi annunciò la rottura. Il motivo della separazione, spiegò in seguito il settimanale Spy, fu attribuito ad una “scappatella” di Gollini con una giovane pr in un locale in Sardegna. Voci di un tradimento mai smentite da Giulia che però adesso, secondo quanto rivelato da Chi, avrebbe deciso di riavvicinarsi e perdonare il calciatore.

