GIULIA PROVVEDI E PIERLUIGI GOLLINI: E’ DAVVERO FINITA/ ‘Scelgo la mia serenità’

Giulia Provvedi e Pierluigi Gollini non tornano insieme. La cantante de Le Donatella ha parlato della fine della storia d’amore con il calciatore dell’Atalanta sottolineando i motivi che l’hanno spinta a non volerci riprovare. La ex naufraga de L’Isola dei Famosi ha preferito non dare alcuna seconda possibilità a Gollini, nonostante un amore durato due anni e forte al punto da superare la sua partecipazione al Grande Fratello Vip e le annesse dicerie. Alla base di questa decisione, Giulia ha raccontato alla stampa ci sono delle divergenze caratteriali molto forti e idee completamente diverse su come vivere e affrontare una relazione. Per questo motivo la bionda cantante de Le Donatella preferisce restare single, senza però eliminare del tutto dalla sua vita il calciatore.

Giulia Provvedi sull’ex fidanzato Pierluigi Gollini: “idee diverse”

Una scelta sicuramente sofferta quella di Giulia Provvedi che, dopo due anni d’amore, ha preferito mettere la parola ‘fine’ alla sua relazione con Pierluigi Gollini. La cantante, intervistata da Il Messaggero, ha voluto chiarire i motivi che l’hanno spinta a prendere questa decisione che sembrerebbe irrevocabile. “Dopo il Grande Fratello siamo tornati più forti che mai, ma poi mi sono accorta che non siamo fatti per stare insieme e ho ritenuto giusto chiudere” – ha detto la ex concorrente del Grande Fratello Vip che parlando dell’ex fidanzato ha precisato: “ho idee diverse sulla mancanza di rispetto, su come vivere una relazione…”. La cantante ci è poi andata giù pesante dicendo: “la mancanza di rispetto non è solo il tradimento, penso che noi donne ci dobbiamo mettere al primo posto e quindi ho scelto la mia serenità piuttosto che uno stato di infelicità, sono una ragazza che dà l’anima in ogni relazione, così ho fatto, non dico che lui non l’abbia fatto, ma dopo due anni tiri le somme e ho preferito che le nostre strade si separassero”.

Giulia Provvedi fidanzato: ora è single

Non solo, Giulia Provvedi ha parlato anche della convivenza con Gollini e di come è intenzionata a vivere il rapporto dopo la fine della loro relazione. “Abbiamo convissuto un sacco di tempo” – ha detto la cantante precisando – “io non amo le persone che chiudono i rapporti”. La sua è una scelta fatta per se stessa, per la sua felicità: “semplicemente scelgo la mia serenità, ma gli vorrò sempre bene, vorrò sempre il suo bene e il suo successo. E ora mi godo l’estate da single”. Se Giulia Provvedi torna single, differentemente la sorella Silvia Provvedi è felice e innamorata. La cantante mora de Le Donatella dopo la tormentata storia d’amore con Fabrizio Corona, si gode la ritrovata serenità con Giorgio De Stefano.



© RIPRODUZIONE RISERVATA