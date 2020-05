Giulia Provvedi e Pierluigi Gollini si sono lasciati?/ Ad aprile ultima foto insieme

Pubblicità

Giulia Provvedi e Pierluigi Gollini si sono lasciati di nuovo? La gemella bionda delle Donatella e il portiere dell’Atalanta starebbero attraversando nuovamente un periodo difficile. A lanciare i rumors sulla coppia è il settimanale Chi secondo cui i due si sarebbero lasciati di nuovo. La coppia aveva attraversato un momento complicato durante la partecipazione di Giulia al Grande Fratello Vip. All’epoca circolarono voci di un presunto tradimento che, tuttavia, la Provvedi superò immediatamente. Tornati alla vita reale, tra la Donatella bionda e il calciatore c’è stata una rottura comunicata dalla stessa Giulia Provvedi. La coppia, però, è poi tornata insieme e tutto sembrava andasse a gonfie vele. Tuttavia, ad alimentare i pettegolezzi è l’assenza di foto di coppia. L’ultima, pubblicata da Gollini, risale allo scorso 3 aprile.

GIULIA PROVVEDI E PIERLUIGI GOLLINI: LA COPPIA SCOPPIA?

Se Silvia Provvedi è pronta a sposare il compagno e non vede l’ora di conoscere la sua Nicole, la gemella Giulia non starebbe attraversando un momento sereno dal punto di vista sentimentale. “Nuova aria di crisi tra il portiere dell’Atlanta Pierluigi Gollini e la showgirl Giulia Provvedi del duo “Le Donatella”. L’estate scorsa la prima crisi e la Provvedi decise di perdonare un tradimento da parte del calciatore. Oggi, persone vicine alla coppia, confermano una rottura tra i due. Non sono ancora noti i motivi e al momento nessuna conferma dai diretti interessati”, scrive il settimanale Chi. I motivi che avrebbero portato alla rottura, dunque, non sarebbero noti e gli stessi protagonisti del gossip, per il momento, preferiscono non commentare. La presunta rottura, dunque, sarà confermata o smentita?





