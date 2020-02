Giulia Provvedi/ Foto, San Valentino tra la sorella Silvia e il fidanzato Gollini

Giulia Provvedi sta per diventare zia: la famiglia si allarga grazie alla gravidanza in corso della sorella Silvia Provvedi. A differenza di quest’ultima che ha già esibito il pancione, la biondina delle Donatella sfoggia sui social il proprio fisico mozzafiato. Anche se ad onor del vero l’ultimo post risale allo scorso 13 gennaio, quando Giulia mostra un top sexy e ricamato firmato Victoria Secret, le treccine afro come chioma ed un ventre ultrapiatto. Un look tra l’altro superato, come scopriamo in un altro scatto pubblicato sul profilo Instagram che le due sorelle hanno in comune. “Buon Sanvalentino a te sorellina del mio cuore, viva l’amore, la serenità e i sorrisi! Tu sei luce. Ricordatevi di amarvi tutto l’anno”, scrive una delle due in queste ore. Clicca qui per guardare la foto di Silvia e Giulia Provvedi. Le Stories ci dicono un po’ di più sui loro impegni futuri: il prossimo 16 febbraio, le Donatella saranno all’Aprilia 2 di Roma per l’evento Lasciatemi Cantare. Tra l’altro trascorreranno il week end insieme, visto che Giulia ha raggiunto la sorella per uno shooting promozionale. Ancora una volta pronta a rivelare il suo lato sexy, visto che in anteprima la troviamo in lingerie tutta rosa e poi con una mise più scura.

Giulia Provvedi, farà il grande passo con Pierluigi Gollini?

Giulia Provvedi seguirà presto l’esempio della sorella Silvia? Ora che la mora delle Donatella sta per diventare mamma, i fan del duo si chiedono se anche la biondina sceglierà di fare il grande passo. Soprattutto perchè fra Giulia e Pierluigi Gollini va tutto a gonfie vele. I due sono più innamorati che mai e se consideriamo che la loro coppia è riuscita a superare anche il clamore legato al Grande Fratello dedicato ai vip, possiamo ben sperare in un futuro radioso. Per ora non si parla di fidanzamento ufficiale o qualcosa di più, ma quanto sta vivendo Silvia potrebbe risvegliare il desiderio di maternità della sorella. Oggi, sabato 15 febbraio 2020, Silvia Provvedi sarà ospite di Verissimo e potrebbe parlare anche del sostegno che sta ricevendo dalla gemella. “Chi vale non ha bisogno di spegnere la luce degli altri per brillare”, scrive intanto il portiere dell’Atalanta su Instagram, pubblicando una foto che lo ritrae a cena con la fidanzata. Un momento felice per entrambi che potrebbe risalire a ben prima dello scorso 31 gennaio, data in cui ha scelto di condividere lo scatto. “Amore… sei unico e speciale”, risponde subito Giulia, ricevendo tra l’altro l’approvazione di tutti i fan del giocatore. Clicca qui per guardare la foto di Giulia Provvedi e Pierluigi Gollini.

“Buon San Valentino sorellina”

Non c’è bisogno di luce se…





