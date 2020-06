Giulia Provvedi, sorella Silvia Provvedi/ “Tocco spesso il suo pancione, mi emoziona”

Pubblicità

Giulia Provvedi è la sorella di Silvia Provvedi, le due cantante de Le Donatella. Non solo sorelle, ma anche grandi amiche e complici, Giulia dalle pagine del settimanale Oggi ha raccontato quanto sia entusiasta e felice dell’arrivo della prima nipotina. “Tocco spesso la pancia di Silvia anche perchè balla come una matta e io mi autoconvinco che sia perchè sente la mia voce. Mi emoziona, non riesco neppure a spiegarlo, è una cosa che non ho mai provato, mia sorella è la metà di me” ha raccontato la bionda del duo musicale. Una grande emozione per Giulia, la bionda de Le Donatella che a breve diventerà zia per la prima volta. La sorella Silvia Provvedi, infatti, è in dolce attesa dal compagno e fidanzato Giorgio De Stefano; una gravidanza che ha raccontato così al settimanale Oggi: “sono molto serena la pancia pesa ma non tengo il conto dei chili in più. L’unica cosa che mi importa è che la bimba stia bene. Avere un figlio non è un progetto lavorativo, né un pacco natalizio, ma una grandissima responsabilità”. Parlando poi proprio della sorella Giulia ha precisato: “sarà una mamma bis, è vero. Ma anche una zia e sorella maggiore per Nicole, lei è una persona strepitosa”. La stessa Giulia non nasconde: “Silvia era un anno che parlava della sua volontà di avere una figlia da giovane”. Una gioia immensa sia per mamma Silvia che per la seconda mamma Giulia che al settimanale Oggi ha confessato: “ora mi attirerà molte critiche ma io intendo viziare e coccolare Nicole”.

Pubblicità

Giulia Provvedi e il fidanzato: aria di crisi con Pierluigi Gollini

Giulia Provvedi e il fidanzato Pierluigi Gollini sono in crisi? Come sappiamo la bellissima Giulia de Le Donatella è felicemente fidanzata da circa tre anni con il portiere dell’Atalanta con cui ha trascorso questi ultimi mesi di quarantena per via del Coronavirus. Una storia d’amore iniziata nel 2017 e da allora, nonostante alcuni momenti di difficoltà, la coppia è riuscita sempre a vincere ogni sfida rafforzando così il loro rapporto. In realtà però qualcosa potrebbe essere andato storto visto che il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, parlando proprio della coppia ha rivelato: “nuova aria di crisi tra la showgirl e il portiere dell’Atalanta”. Sarà davvero così? Intanto sempre all’interno del settimanale si è andati oltre visto che una fonte molto vicina alla coppia avrebbe rivelato che “l’estate scorsa Ia prima crisi e Giulia Provvedi decise di perdonare un tradimento da parte del calciatore”. Al momento né Giulia né tantomeno Pierluigi hanno replicato a questa indiscrezione.



© RIPRODUZIONE RISERVATA