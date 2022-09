Giulia Provvedi vs Deianira Marzano/ “Scoop Gollini fatto per avere visibilità al GF”

Giulia Provvedi e Deianira Marzano protagoniste di un confronto di fuoco di fronte alle telecamere di “Pipol News”, format in onda su Instagram nel pomeriggio di oggi, sabato 24 settembre 2022. La cantante e l’influencer si sono scontrate per il caso di gossip relativo al tradimento di Pierluigi Gollini ai danni dell’artista durante la sua permanenza al Grande Fratello Vip. In quella circostanza, Deianira Marzano fu la prima a divulgare lo scoop sui propri profili social e oggi la Provvedi l’ha rimproverata: “Tu hai sbagliato una cosa: non hai fatto foto e non fare foto nel 2020 è grave! Tu volevi entrare nella Casa del GF! Hai girato tutti i salotti televisivi”.

Silvia e Giulia Provvedi, Le Donatella:"Nostro padre morto mentre ci videochiamava"/ La confessione choc

Insomma, a giudizio di Giulia Provvedi, Deianira Marzano avrebbe provato in tale circostanza a guadagnare la ribalta mediatica, sfruttando la notizia del tradimento di Gollini, ma l’influencer si è difesa, dicendo: “Io avevo le prove. Li hanno sentiti tutti gli autori i vocali della voce di lui con la ragazza”. Provvedi ha subito rilanciato: “Avresti voluto avere il confronto con me, eri pronta a entrare!”.

Giulia e Silvia Provvedi, morto Papà de Le Donatella "ti ameremo per sempre"/ La notizia sconvolge i fan...

GIULIA PROVVEDI VS DEIANIRA MARZANO, L’INFLUENCER: “QUEST’ANNO DOVEVO ANDARE AL GF VIP, MA…”

Nel prosieguo della diretta di “Pipol News”, Deianira Marzano ha riferito alla Provvedi di avere i vocali di Gollini, ma la cantante l’ha accusata di non averli mai pubblicati. A quel punto, l’influencer campana ha domandato: “Dovevo prendermi una querela? Per questa storia mi sono presa una diffida e ho perso pure 5mila euro dell’ospitata al Grande Fratello Vip… Avevo il contratto pronto!”.

Ma Deianira Marzano entrerebbe al GF Vip? “Ora come ora farei i bagagli, entrerei subito al Grande Fratello Vip. Ho fatto in passato ‘Saranno isolani’, una settimana all’Isola dei Famosi. Avrei potuto fare un GF anche adesso, ma ci sono state delle cose per le quali non è stato possibile”.

Giulia Provvedi "Mia foto con sen* nudo censurata su Instagram, ingiustizia"/ "Gli uomini possono, ipocrisia"

© RIPRODUZIONE RISERVATA