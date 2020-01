Giulia Quattrociocche e Daniele Schiavon/ “Rifarei tutto, dimmi…” (Uomini e Donne)

Giulia Quattrociocche e Daniele Schiavon sono sempre più innamorati. L’ex tronista e l’ex corteggiatore di Uomini e Donne, dopo la scelta, sono diventati inseparabili. Pur non essendo molto social preferendo vivere la storia lontano dalle luci dei riflettori, Giulia e Daniele condividono sporadicamente le loro emozioni su Instagram. Quello più attivo è sicuramente Daniele che, nelle scorse ore, ha pubblicato una storia in cui è con la sua fidanzata. Negli scorsi giorni, invece, Schiavon ha risposto alle domande dei followers ribadendo non solo di stare bene con Giulia, ma che se potesse rifarebbe esattamente tutto. A chi gli ha chiesto se cambierebbe qualcosa del percorso che lo ha portato a conquistare la Quattrociocche, Daniele ha risposto: “rifarei tutto”. A chi, invece, gli ha chiesto come procedono le cose con l’ex tronista, ha risposto: ““Come dice lei, dimme qualcosa che non vada bene”.

GIULIA QUATTROCIOCCHE E DANIELE SCHIAVON INNAMORATISSIMI DOPO UOMINI E DONNE

Giulia Quattrociocche e Daniele Schiavon hanno trascorso il primo Natale e il primo Capodanno insieme. La coppia, a distanza di mesi dal primo incontro, sono convinti di aver fatto la scelta giusta. Giulia, del resto, subito dopo aver lasciato la trasmissione, ai microfoni di WittyTv aveva confessato di non essere affatto pentita della scelta fatta. “Ho trovato quello che cercavo! Sono felice, sono contenta” aveva dichiarato Giulia – “Cercavo me al maschile, e con Daniele c’è stato subito qualcosa che nel tempo è cresciuto finché, quando ho avuto paura di perderlo, ho capito che era qualcosa di importante e che mi dovevo sbrigare. Con lui mi sento capita ancora prima di parlare, non mi andava di perdere altro tempo, voglio costruire tanto con lui”. Daniele, dunque, non ha affatto deluso la sua fidanzata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA