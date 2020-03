Giulia Quattrociocche e Daniele Schiavon si sono lasciati/ Uomini e Donne:”finita per una stupida lite”

Giulia Quattrociocche e Daniele Schiavon si sono lasciati: l’annuncio ufficiale della coppia sulle stories di Instagram, dopo giorni in cui si parlava di una probabile rottura tra i due, con la tronista e il corteggiatore di Uomini e Donne che hanno avuto una storia d’amore intensa ma burrascosa, segnata da diversi alti e bassi. La storia è ufficialmente terminata con le parole di Schiavon, che ha voluto sottolineare comunque come l’esperienza al fianco di Giulia l’abbia arricchito e come soprattutto la ragazza abbia guadagnato la sua stima a prescindere dalla fine della loro storia d’amore: Ci sono state tante circostanze che ci hanno allontanati. È una donna fantastica, anche quando c’è stato il lutto con la morte di mio zio, si è presentata ed è stata vicina alla mia famiglia. È una donna con la D maiuscola e non posso dirle nulla” ha spiegato il corteggiatore in una delle stories di Instagram pubblicate per spiegare ai fans, che da diversi giorni facevano domande riguardo la sua storia con Giulia, come stanno effettivamente le cose e perché quella che è stata una delle coppie più seguite di Uomini e Donne ha visto inesorabilmente la propria relazione arrivare al capolinea.

“NESSUN TRADIMENTO, SOLO UNA STUPIDA LITE”

Daniele Schiavon ha voluto sottolineare come la superficialità del mondo dello spettacolo abbia probabilmente penalizzato la sua storia con Giulia, restando però convinto della stima reciproca, anche se è mancata la fiducia pur senza che nella coppia ci sia mai stato alcun tradimento. Ha spiegato Schiavon: “Per questo mondo dei “famosi”, le persone ti vedono con un altro tipo di occhi ma io per fortuna sono rimasta la stessa persona. Da quando lei si è fatta Instagram, nonostante non abbiamo mai lavorato sui social a causa della mancanza di tempo, ha letto diverse cavolate dove io la tradivo. Dopo diverse cavolate, per cui litigavamo sempre, è finita. Purtroppo io e lei siamo molto simili, quando sbrocco pur di non dar ragione posso pure non sentirla ma se la rivedo posso provare emozioni ma ora non è il momento. È finita senza un motivo, per una stupida lite. Io credo di aver ragione, lei crede di aver ragione e nessuno rincorre l’altro. Nessuno ha fatto niente. Purtroppo è mancata la fiducia. Ci siamo scontrati per determinate cose che sono avvenute ma ad oggi non me le spiego queste cose. In un rapporto ci devono essere rispetto e fiducia, se manca qualcosa non si può andare avanti.”, queste le parole con cui la separazione della coppia è stata dunque ufficializzata.



