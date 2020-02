Giulia Quattrociocche e Daniele si sono lasciati?/ La verità è.. (Uomini e donne)

Giulia Quattrociocche e Daniele si sono lasciati? In queste ore i fan di Uomini e donne sono alle prese con la possibile rottura della coppia la cui ultima foto insieme risale ormai a San Valentino. In quel frangente i due si sono detti uniti contro tutti anche se non si capisce chi fossero i loro nemici. A complicare le cose, però, ci ha pensato proprio l’ex tronista che si è chiusa nel silenzio più assordante accompagnato da uno stato postato su Instagram che lascia pensare che tra loro sia successo qualcosa dovuto proprio a qualche rapporto di Daniele. Giulia ha scritto: “Ho lasciato la gelosia e mi misi a pensare…che ognuno va dove vuole stare e perde ciò che vuole perdere”. In molti hanno letto in questo la possibilità che la gelosia di Giulia possa essere fondata e che la voglia di Daniele di lasciarla anche, ma qual è la verità?

Giulia Quattrociocche e Daniele si sono lasciati?

A rispondere alle insistenti domande dei fan è stato proprio Daniele Schiavon che addirittura ha fatto sapere che le sue dichiarazioni saranno un’esclusiva di un magazine online e saranno pubblicate domani pomeriggio. Fino ad allora non ci saranno altre novità visto che Giulia sembra, al momento, voler tacere mentre il fidanzato ieri sera ha festeggiato in famiglia all’assenza della fidanzata o magari ex. Il resto lo scopriremo quando leggeremo le sue dichiarazioni e Giulia risponderà magari usando proprio i social anche se c’è già chi pensa che si tratti solo di una trovata pubblicitaria. Conoscendo Giulia non lo pensiamo ma mai dire mai..

