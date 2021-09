Giulia Quattrociocche è incinta/ Primo figlio per l’ex Uomini e Donne da Manuel

Giulia Quattrociocche è incinta. L’ex tronista di Uomini e Donne aspetta un bambino dal compagno Manuel. Dopo le prime indiscrezioni raccolte dal sito News UeD, è arrivato la conferma. Con alcune foto inviate in esclusiva al sito suddetto, l’ex tronista di Uomini e Donne ha confermato di aspettare un bambino dal fidanzato Manuel con cui da qualche tempo vive una bellissima storia d’amore. Nelle foto pubblicate da News UeD, Giulia Quattrociocche indossa una canotta bianca mentre il fidanzato bacia il dolce pancino.

La Quattrociocche, inoltre, mostra l’ecografia del suo bambino, frutto di un amore nato lontano dalle telecamere di Uomini e Donne. Già lo scorso anno si vociferava che Giulia potesse essere in dolce attesa. Rumors che, tuttavia, erano stati prontamente smentiti. Stavolta, invece, è arrivata la dolce conferma dell’ex tronista.

Giulia Quattrociocche e Manuel: primo figlio in arrivo

Giulia Quattrociocche è stata una delle troniste più amate delle ultime stagioni di Uomini e Donne. Dopo aver concluso il suo percorso sul trono con la scelta di Daniele Schiavon, Giulia era tornata nuovamente single. L’ex tronista, però, ha ritrovato l’amore accanto a Manuel con cui sta per formare una famiglia.

La notizia della gravidanza della Quattrociocche ha entusiasmato le persone che, dopo averla seguita a Uomini e Donne, non hanno mai smesso di seguirla con affetto. Per l’ex tronista, dunque, sta per cominciare un nuovo ed importante capitolo della sua vita. A noi non resta che fare i migliori auguri ai futuri genitori.

