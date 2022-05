Giulia Quattrociocche, ex tronista di Uomini e Donne/ Incinta a 3 mesi dal parto

Giulia Quattrociocche, l’ex tronista di Uomini e Donne, è nuovamente incinta. La ragazza classe 1992 ha svelato la notizia a pochi mesi dalla nascita della sua primogenita nata lo scorso novembre dal suo compagno Manuel Magazzino. La romana ha dato la notizia a tutti i suoi follower attraverso alcune storie sul suo profilo Instagram, rispondendo anche ad alcune domande che i suoi fan le hanno fatto.

Giulia Quattrociocche ha ammesso di essere rimasta incinta tra il mese di febbraio e quello di marzo, a soli 3 mesi dalla nascita della sua prima figlia Cloe e si è lasciata andare a qualche battuta sulle sue due gravidanze nell’arco di 12 mesi scherzando su come lei e il suo compagno, forse, dovrebbero dedicarsi alla visione di film.

Giulia Quattrociocche è di nuovo incinta!

In occasione dell’annuncio della dolce attesa Giulia Quattrociocche ha pubblicato anche alcune foto della sua ecografia in cui all’interno della sua pancia si distingue chiaramente la testa del feto, tutto accompagnato da una didascalia ironica in cui ha taggato anche il suo compagno: “C’è piaciuto così tanto che abbiamo fatto il bis”.

La donna aveva confermato la sua prima gravidanza nel mese di settembre 2021 dopo che in molti avevano notato un pancino sospetto da parte della donna. Il papà di entrambi i suoi figli è Manuel Magazzino, i due stanno insieme da circa due anni e attualmente non fanno parte del mondo dello spettacolo.

