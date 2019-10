Giulia Salemi a Ballando con le stelle?/ Appello di Carolyn Smith: “Mi piace molto!”

Giulia Salemi potrebbe sbarcare a Ballando con le Stelle 2020? Questo è ciò che desidera Carolyn Smith, storica giurata dello show a ritmo di danza condotto da Milly Carlucci sulla rete ammiraglia di Casa Rai. La coreografa ha lanciato un appello sulle pagine del settimanale Vero, suggerendo alla presentatrice TV di invitare la modella persiana in scena, perlomeno come ballerina per una notte. È molto difficile che la Carlucci chiami la Salemi come concorrente ufficiale. Fin dalle prime battute del programma, si è scelto di non inserire nel cast ex partecipanti ad altri reality show. Come ben sapete l’influencer ha già partecipato a Pechino Express e la terza edizione del Grande Fratello Vip dove ha trovato l’amore tra le braccia di Francesco Monte. Proprio di recente, intervistata tra le pagine di Chi ha parlato di questa rottura: “Ho vissuto un momento difficile, ho perso peso, ma ho imparato a mangiare bene, a curare il mio corpo, a cogliere il buono anche in questa occasione. Rimango sempre la ragazza formosa che ama il cibo, ma cerco di curare di più il mio stile di vita”.

Giulia Salemi a Ballando con le stelle? L’appello

Giulia Salemi difficilmente potrebbe partecipare come concorrente a Ballando con le Stelle. Nonostante questo, nulla le vieterebbe invece, di prendere parte al programma nel ruolo di ballerina per una notte. Proprio per questo, Carolyn Smith ha lanciato il suo appello personale tra le pagine di Vero: “Ci sono alcune persone che mi piacerebbe vedere ballare, ma che non potranno partecipare perché sono già stati concorrenti di un reality show. Questa è la regola di Milly Carlucci. A me comunque piacerebbe tantissimo vedere almeno come Ballerina per una notte Giulia Salemi, che mi piace da morire. Al Grande Fratello Vip si è dimostrata una ragazza vera, reale: è semplice, genuina”. Vedremo se la conduttrice accoglierà il suggerimento della coreografa invitando la modella reduce dal suo ruolo di giurata a Miss Italia 2019 sulla prima rete di Casa Rai con Alessandro Greco alla conduzione (come dimenticarsi il battibecco social dopo l’evento?).

