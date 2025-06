“È stato un colpo di fulmine quello tra Amadeus e Giulia Salemi“: è questa l’indiscrezione lanciata dal settimanale Oggi nel suo nuovo numero. Attenzione però, il colpo di fulmine non è di certo sentimentale ma lavorativo. La celebre influencer è infatti la nuova partner di Amadeus nel programma di Nove The Cage – Prendi e Scappa e, a quanto pare, il conduttore l’avrebbe voluta fortemente nel programma.

“La scelta è ricaduta su Giulia per attrarre il pubblico più giovane, visto il suo grande seguito sui social”, fa sapere la fonte. Ma l’arrivo di Giulia Salemi nel programma è stato fortemente appoggiato anche da Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus, “che ha caldeggiato la scelta dell’amato consorte”, si legge. Moglie e marito hanno dunque concordato sul fatto che l’influencer fosse la scelta giusta per il programma.

Giulia Salemi e Amadeus, successo a The Cage – Prendi e Scappa è sotto esame? ‘Programma sotto esame’

Così, mentre Pierpaolo Pretelli si trova in Honduras come inviato dell’Isola dei Famosi, la sua compagna Giulia Salemi è in TV, sul Nove, con The Cage. Una coppia, dunque, sempre più in vista in TV, ma sarà solo il pubblico a casa a premiarli. Al momento, The Cage – Prendi e Scappa è sotto esame: saranno gli ascolti del programma a decretarne il successo o la sconfitta e, di conseguenza, la continuazione. Per il momento, lo show appare divertente e dinamico: i concorrenti, in coppia, devo rispondere a delle domande per conquistare secondi con i quali cercheranno di portare nella gabbia quanti più premi possibili, senza mai farli cadere a terra una volta conquistati.