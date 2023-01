Giulia Salemi affonda Edoardo Donnamaria: “Un cagnolino…”/ Web diviso sui Donnalisi

Grande Fratello vip 7, Giulia Salemi replica all’attacco di Edoardo Donnamaria: esplode la querelle a distanza

Il Grande Fratello vip 7 in corso diventa il luogo per uno scontro stellare, a distanza, tra Giulia Salemi, volto tv fisso in studio, e Edoardo Donnamaria, ingaggiati nel cast dei concorrenti. La guerra tra l’addetta alla Social Room e il concorrente nonché compagno intimo nella Casa dell’altra concorrente Antonella Fiordelisi, al Grande Fratello vip, nasce dal momento che Edoardo esorta minacciosamente Giulia di “stare attenta a ciò che legge in trasmissione”. Non a caso Giulia, via Twitter, nel commentare il momento in un videofilmato dove Edoardo Donnamaria la minaccia a distanza, affonda il gieffino dando manforte alle opinioni web critiche. Si parla di chi lo taccia di mostrare poca virilità, mancanza di polso e carattere, anche in riferimento alla lovestory che lo vede protagonista nella Casa dei vipponi con Antonella Fiordelisi. “Sto tremando, EdoBau”, commenta al veleno facendo eco agli haters di Edoardo, quindi, Giulia Salemi.

Una guerra targata Grande Fratello vip 7 che, intanto, scatena tra le reazioni social più disparate dei telespettatori. Se da una parte, tra gli internauti, ci sono i fan dei Donnalisi, i quali sostengono la veridicità della coppia formatasi nella Casa con protagonisti Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, nel bene e nel male, dall’altra c’é chi invece appoggia la posizione critica assunta dall’addetta ai thread social del reality, Giulia Salemi. Quest’ultima, in una delle prossime puntate del Grande Fratello vip 7, potrebbe non a caso pronunciarsi sui Donnalisi. Potrebbe farlo esprimendo un’opinione del tutto personale, anche sulla base di quella che si direbbe la querelle a distanza del momento, esplosa tra le parti coinvolte al reality dei vipponi. Cosa succederà al Grande Fratello vip 7? Ma soprattutto, Giulia Salemi riuscirà a risultare super-partes nel suo ruolo coperto al reality dei vipponi, rispetto allo scontro che la coinvolge con l’ex volto di Forum?

