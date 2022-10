Giulia Salemi affonda Giovanni Ciacci/ “Io una meteora? Si é qualificato da solo..”

Grande Fratello vip 7, Giulia Salemi all’attacco di Giovanni Ciacci: la vendetta si consuma in un’intervista

Mentre desta clamore mediatico il caso bullismo ai danni di Marco Bellavia, esploso al Grande Fratello vip 7 in corso con le conseguenti uscite di scena dal reality di Ginevra Lamborghini e Giovanni Ciacci, Giulia Salemi sia pronuncia al veleno su quest’ultimo. L’occasione é un’intervista concessa a Vanity Fair, dove la ex Grande Fratello vip 5 si racconta a tutto tondo dall’alto del ruolo di social blaster del reality dei vipponi in corso, senza risparmiarsi su Giovanni Ciacci, eliminato dal Grande Fratello vip 7 su votazioni espresse dal pubblico TV al televoto indetto dal reality come provvedimento disciplinare per il caso Marco Bellavia.

É ormai risaputo che insieme ad altri inquilini vip, nella Casa più spiata d’Italia, Giovanni Ciacci si é reso protagonista di gesti e parole avversi a Marco Bellavia fino al ritiro dal reality di quest’ultimo, che nel suo gioco tv avrebbe voluto lanciare un messaggio di riflessione generale nel suo grido di aiuto: quello che con la unione- a dispetto di divisione ed emarginazione- si può combattere il male di vivere e i disturbi mentali. E, anche alla luce dell’uscita di scena dell’opinionista TV, l’addetta alla social Room del Grande Fratello vip 7 si scaglia contro Giovanni Ciacci, rimembrando la cruda critica ricevuta da quest’ultimo circa la sua carriera artistica. In un intervento pre-Grande Fratello vip 7, Giovanni Ciacci definiva “meteore” e quindi fenomeni mediatici di passaggio, Giulia Salemi, Tommaso Zorzi e Giulia De Lellis, un attacco a cui la modella italo-persiana cosí replica nell’intervista: “Sono una persona che perdona: andare contro Giovanni adesso sarebbe sparare sulla croce rossa: sarebbe troppo facile attaccarlo in puntata o fare delle battute, non ne vale la pena. Vado oltre: penso che si sia qualificato da solo. Ha preso 3 esempi di persone non certo scomparse”.

Giovanni Ciacci pronto al confronto TV con Giulia Salemi ?

Il messaggio di Giulia Salemi,poi, prosegue con dichiarazioni sempre più tranchant, allusive anche all’uscita di scena di Giovanni Ciacci dal Grande Fratello vip 7 dovuta al caso Marco Bellavia: ” io, Tommy e la De Lellis siamo forse quelli che lavorano di più. E poi penso che vedermi in studio, in prima serata, alla mia postazione mentre lui è seduto tra gli eliminati sia già una risposta”.

Insomma, la modella italo persiana ci va giù piccata su Giovanni Ciacci e non si esclude che i due ex Grande Fratello vip possano avere un confronto nello studio del Grande Fratello vip 7 in corso, molto presto, sulla querelle che ora li vede contrapporsi.

