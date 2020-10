Giulia Salemi al Grande Fratello Vip 2020?/ Single e amica di Zorzi, ma Dayane…

Giulia Salemi torna nella casa del Grande Fratello Vip 2020? Nelle prossime settimane, nella casa di Cinecittà, entreranno nuovi concorrenti. A confermarlo è stato lo stesso Alfonso Signorini che ha dato qualche indizio agli attuali concorrenti su quello che sarà uno dei nuovi inquilini. Secondo alcune indiscrezioni, tra i nuovi concorrenti dovrebbero esserci delle vecchie conoscenze del reality show. Oltre a Stefano Bettarini, finalista della prima edizione del Grande Fratello Vip, a varcare la famosa porta rossa di Cinecittà, per la seconda volta, dovrebbe essere Giulia Salemi. A riportare tale indiscrezione è Gabriele Parpiglia che, attraverso il portale Giornalettismo, fa sapere che, quasi sicuramente, la Salemi dovrebbe ripetere l’esperienza del reality dopo quella vissuta con Francesco Monte, Stefano Sala e Benedetta Mazza nell’edizione vinta da Walter Nudo.

GIULIA SALEMI CONCORRENTE DEL GRANDE FRATELLO VIP 2020? SCINTILLE IN ARRIVO

Se Giulia Salemi dovesse varcare nuovamente la porta rossa della casa del Grande Fratello Vip 2020 potrebbe creare nuove ed interessanti dinamiche. Oltre ad essere amica di Tommaso Zorzi, la Salemi è ufficialmente single e potrebbe instaurare un’amicizia speciale con Elisabetta Gregoraci che non sembrerebbe disposta a vivere una storia all’interno della casa con l’ex velino. La presenza della Salemi, inoltre, potrebbe innervosire Dayane Mello che ha già dimostrato di non avere molta simpatia nei suoi confronti. “Io volevo parlare con lei. Mi ha detto ciao ed è andata via. Lei è malata di fama. Neanche un come stai. Ma finchè non ha raggiunto la fama non era felice e questa cosa non valorizza le persone“, ha detto durante una chiacchierata in casa con Tommaso Zorzi ricordando un incontro avvenuto con la Salemi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA