Giulia Salemi/ All’isola dei Famosi per difendere mamma Fariba: web in tilt

Web in tilt per la presenza di Giulia Salemi all’Isola dei Famosi 2021. L’influencer sarà ospite in studio di Ilary Blasi nella puntata dell’Isola dei Famosi 2021 in onda questa sera. La presenza della Salemi in studio non è casuale. L’ex gieffina che nella casa del Grande Fratello Vip 2020 ha trovato l’amore di Pierpaolo Pretelli, dopo aver seguito le prime puntate del reality da casa commentando le vicende su Twitter, questa sera avrà modo di parlare con mamma Fariba, al televoto con Vera Gemma. Durante il percorso di Giulia Salemi nella casa di Cinecittà, Fariba Tehrani ha mantenuto un atteggiamento distaccato lasciandosi coinvolgere solo per fare una sorpresa alla figlia. La Salemi sta facendo lo stesso lasciando totale spazio alla madre. Di fronte, però, alle continue discussioni in cui è stata coinvolta, Giulia ha deciso di essere in studio per difenderla e sostenerla.

Pierpaolo Pretelli, fidanzato Giulia Salemi/ "Il segreto di coppia? Ridere insieme"

Giulia Salemi all’Isola dei Famosi 2021 per mamma Fariba: come reagirà Tommaso Zorzi?

Negli scorsi giorni, su Twitter, Giulia Salemi ha puntato il dito contro Valentina Persia, rea di aver avuto un atteggiamento troppo aggressivo nei confronti di Fariba Tehrani. “Non entro nel merito della questione, ma la violenza di questa Valentina Persia è tollerata?”, ha commentato Giulia Salemi sui social. “Ma io penso che l’educazione non bisogna perderla mai, capisco la fame ma è pur sempre un gioco”, ha aggiunto Pierpaolo Pretelli. Questa sera, Giulia Salemi avrà modo di parlare direttamente con Valentina Persia? Il web, nel frattempo, attende di vedere la reazione di Tommaso Zorzi di fronte alla presenza della Salemi in studio. Come andrà l’incontro tra i due ex gieffini?

LEGGI ANCHE:

Giulia Salemi/ In studio all'Isola dei Famosi per sostenere mamma Fariba Tehrani?Tommaso Zorzi "Giulia Salemi? Vi dico la verità”/ “Non la seguo sui social perché…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA