Giulia Salemi: “Antonino e Ginevra si metteranno insieme”/ Le previsioni post GF Vip

Giulia Salemi rivela il futuro dei “Gintonic”: le sue parole su Antonino e Ginevra

Il feeling tra Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini ha sempre fatto sognare il pubblico da casa. I fan dei “Gintonic” non vedono l’ora che tra i due possa nascere una storia d’amore, anche al di fuori del Grande Fratello Vip 2022. A proposito di questo, Giulia Salemi fa una previsione sul futuro della coppia una volta terminato il reality show.

Al settimanale Chi, la curatrice social del GF Vip dichiara: “Antonino è oggettivamente uno dei protagonisti e come tale divide. Penso che sia un bravo ragazzo, solo che non si è giocato al meglio Ie carte perché lo sciupafemmine stanca, doveva portare fino in fondo l’interesse per Ginevra e non è bello come ha trattato Oriana, l’ha fatta sentire usata. Il web ama i Gintonic (Ginevra e Antonino, ndr) e sono convinta che, una volta uscito dalla Casa, si metteranno insieme”.

Antonino Spinalbese è uno dei protagonisti del Grande Fratello Vip 2022; le sue dinamiche con Oriana Marzoli, Ginevra Lamborghini e Giaele De Donà hanno intrattenuto e appassionato il pubblico. Talvolta molto controverso e anche odiato per le sue dichiarazioni sull’influencer spagnola, rimane un concorrente chiave di questa edizione.

Ai microfoni del settimanale Chi, Sonia Bruganelli svela cosa pensa dell’hair stylist: “Non riesco a decifrarlo, ma penso che il GFVip stia facendo un grande lavoro per lui, uscirà come un playboy. Non mi incuriosisce, lo vedo con tutte queste ragazze intorno e, a volte, mi fa tenerezza. Visto che l’ha avuto Belen, lo vogliono tutte per diventare come lei”. All’opinione della moglie di Bonolis, si aggiunge anche Orietta Berti: “Tenebroso, ma è un finto Casanova. E’ un bravo ragazzo che sente molto la lontananza della figlia ed è un capofamiglia, si preoccupa molto per le sue sorelle”.

