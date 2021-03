Giulia Salemi “Avance a uomini sposati? Accuse gravi”/ “Briatore? È stato lui a…”

Giulia Salemi sta vivendo un periodo molto felice. Nel corso di una lunga chiacchierata in diretta sul profilo Instagram di Chi Magazine, l’ex gieffina ha raccontato della bellissima storia d’amore che sta vivendo con Pierpaolo Pretelli: “Mi fa sentire speciale e soprattutto donna. La cosa più giusta che posso aver fatto in questi 4 mesi è aprire il mio cuore e innamorarmi di Pierpaolo.”.

Giulia ha poi precisato: “Mai come in questa situazione ho al mio fianco un uomo con le caratteristiche giuste. La persona che mi ha fatto prendere la sbandata più grande è una persona che è molto affine a me alla fine, lui mi fa ridere tanto.” Dall’amore si è poi passati alle note dolenti. In particolare, alla Salemi è stata chiesta un’opinione sulle accuse ricevute da Caterina Collovati ma anche, prima, da Elisabetta Gregoraci in merito al “provarci con uomini impegnati”.

Giulia Salemi e i messaggi a Flavio Briatore: “Lui il primo a contattarmi!”

“Accusare una ragazza di provarci o importunare uomini sposati per un ‘teso’ o ‘amo’ è molto grave!” ha esordito Giulia Salemi. Poi ha precisato: “È sempre più facile attaccarmi, è difficile e scomodo difendermi. […] Io sono stata sempre attaccata con accuse infondate! Stiamo parlando della mia vita personale, alla fine della giornata a me queste accuse rimangono e sono gratuite e infondate.” Giulia ha inoltre ammesso di aver controllato le famose chat con Flavio Briatore una volta uscita dalla Casa del Grande Fratello Vip: “Io ho guardato le chat e il primo messaggio me lo mandò lui (e allora era single!) ed era un messaggio prettamente lavorativo!” Giulia ha così lanciato la stoccata finale: “È stata una notizia infondata, le parole feriscono e ci si deve pensare bene!”



