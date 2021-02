Giulia Salemi “Cacca di uccello in faccia”/ Lui vola sulla casa, lei a bocca aperta..

Siamo sicuri che a Giulia Salemi non mancherà un pizzico di fortuna dopo questo Grande Fratello Vip 2020 e non per via dell’amore ritrovato questa volta con Pierpaolo Pretelli (con il quale le cose vanno a gonfie vele, eccezion fatta per la loro reciproca gelosia) ma perché ieri, mentre si trovava in giardino al fianco di Maria Teresa Ruta, le è arrivata in faccia una “cac*ta” di un uccello che si trovava a volare sulla casa di Cinecittà. Lei e la conduttrice stavano proprio ammirando il loro passaggio quando tutto d’un tratto ecco arrivarle la cacca in faccia. Per fortuna non le è entrata in bocca, che lei aveva aperta perché intenta in un discorso con la sua compagna di avventura, ma le è finita dritta sul naso.

Giulia Salemi “Cacca di uccello in faccia” in giardino e…

E’ stato proprio il piccolo incidente a strappare un sorriso ai concorrenti del Grande Fratello Vip 2020 che ieri hanno passato gran parte della giornata al fianco di Dayane Mello in religioso silenzio e spesso in lacrime ricordando anche momenti bui e sconvolgenti delle loro vite. I telespettatori si sono divertiti a vedere l’influencer sempre fashion e bellissima in balia di un incidente del genere mentre lei gridava: “Noooo, mi ha cac*** addosso!”. Un piccione l’ha beccata proprio sul naso e così mentre la Ruta finalmente è tornata a sorridere, lei è corsa in bagno a lavarsi per togliersi di dosso il regalino dell’amico uccello. Se è vero il detto che parla della fortuna legata a questo tipo di incidenti, forse le cose per Giulia potranno cambiare adesso…



