Giulia Salemi, chi è la fidanzata di Pierpaolo Petrelli/ “Sono pazza di quest’uomo”

Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli obiettivo matrimonio…

Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli si sono conosciuti e innamorati all’interno della casa della quarta edizione del Grande Fratello Vip. Come sanno bene i fan la modella italo-iraniana ha varcato la celebre soglia della porta rossa in un secondo momento, rispetto ai suoi colleghi che si trovavano già in gioco da diverse settimane. Tra questi c’era anche Pierpaolo Petrelli, che in quel momento si barcamenava nella “non relazione” con Elisabetta Gregoraci, nei confronti della quale, sentiva sia attrazione che empatia.

L’arrivo di Giulia Salemi ha cambiato radicalmente il percorso dell’ex velino di Striscia la Notizia. I due si sono avvicinati sempre di più fino a darsi il primo bacio sotto il vischio di Natale. Poi i giorni sono andati avanti, all’insegna di sguardi languidi, dei sorrisi ammiccanti e della complicità, fino all’uscita di lei: “Voglio che fuori di qui non cambi nulla”, è stato l’augurio di Petrelli alla modella. E così è stato. Alla faccia di chi non ci avrebbe scommesso un euro, i due a distanza di 2 anni dal loro primo incontro, continuano a vivere la loro storia d’amore più innamorati che mai. Recentemente Petrelli durante un’intervista rilasciata a Diva e Donna ha parlato dei progetti che condivide con la sua fidanzata. Alla domanda “Vi sposerete?”, l’ex gieffino non si è sbilanciato più di tanto, dichiarando però che per ora i fiori d’arancio non sono un traguardo imminente: “Ci viviamo, e poi vediamo più avanti di coronare questo amore…C’è tempo”. Ha fatto sapere lo showman.

Giulia Salemi, dichiarazione d’amore a Pierpaolo Petrelli

Giulia Salemi ha fatto sapere che per lei questo è un periodo meraviglioso, non solo per la sua bellissima storia d’amore con Pierpaolo Petrelli, ma anche per le soddisfazioni professionali. La modella, nata il 1° aprile 1993 a Piacenza, ha raggiunto la notorietà per aver partecipato e vinto Pechino Express nel 2015, dove ha gareggiato insieme a sua madre Fariba Tehrani. Poi l’ingresso al Grande Fratello Vip 3 e dopo a quello successivo. La sua carriera è iniziata con i concorsi di bellezza: Miss Piacenza e Miss Italia. Lavorare nel mondo dello spettacolo è sempre stato un suo sogno, fin da quando era bambina.

Giulia Salemi è stata spesso al centro della cronaca rosa per i suoi flirt veri o presunti con persone note dello showbiz, come Marracash, Andrea Iannone, Filippo Magnini, fino ad arrivare alla sua relazione con Francesco Monte, che ha conquistato il pubblico televisivo. Oggi Giulia Salemi è felicemente fidanzata con Pierpaolo Petrelli e la loro storia d’amore è seguitissima sui social. Qui la coppia ama condividere i momenti più belli ed emozionanti. Uno dei post recenti, condivisi in una stories, infatti immortala la coppia sulla neve. Il commento della Salemi è una vera dichiarazione d’amore: “Non ce la posso fare, io sono pazza di questo uomo”.



