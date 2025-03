Giulia Salemi, nata da mamma iraniana e papà italiano nel 1993, si è diplomata in scienze umane e ha poi cominciato gli studi in economia a Piacenza, abbandonando l’università dopo un anno. Nel 2012, a diciannove anni, ha preso parte al programma “Veline” nella quarta edizione, firmando l’anno successivo per una casa di moda di Milano. Più avanti ha cominciato a partecipare ad una serie di reality show mentre nel 2014 è arrivata per lei la partecipazione a Miss Italia, dove si è classificata al terzo posto. Con la mamma Fariba, nel 2015, ha preso parte a Pechino Express, arrivando anche in questo caso al terzo posto.

Nel 2018 Giulia Salemi ha invece partecipato al Grande Fratello Vip che più avanti ha condotto con Alfonso Signorini, occupandosi dei social. Nella carriera di Giulia Salemi sono arrivati negli anni seguenti anche importanti traguardi professionali: ha condotto numerosi programmi e trasmissioni, è stata inviata per Sanremo, ha lavorato come speaker radiofonica e molto altro. Nel 2025, invece, è diventata mamma del suo primo figlio, avuto dal compagno Pierpaolo Pretelli. Il piccolo, chiamato Kian, è nato il 10 gennaio del 2025. I due stanno insieme dal 2020 dopo essersi conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip ed essersi innamorati qualche tempo più tardi.

Giulia Salemi, chi è: il sogno dello spettacolo e della moda

Negli anni la carriera di Giulia Salemi è evoluta e lei ha cambiato le sue priorità. Dai reality show, la showgirl è passata ad altri canali e soprattutto nuove tematiche, affrontando argomenti più importanti di quelli trattati in passato. Parlando proprio della sua carriera a Vanity Fair, qualche tempo fa Giulia Salemi ha rivelato: “Non voglio più essere la Giulia scemina, ma una donna che riesca a trasmettere dei contenuti, a parlare di tematiche importanti e a prendere delle posizioni senza mai avere la presunzione di essere arrivata”.