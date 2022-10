Giulia Salemi choc, emarginata da piccola/ “Avevo io monociglio e l’apparecchio e..”

Grande Fratello vip 7, Giulia Salemi si racconta a Verissimo: il cambiamento oltre la popolarità

Ha fatto breccia nel cuore dei telespettatori prendendo parte per ben due edizioni al Grande Fratello vip e ora, Giulia Salemi, torna a raccontarsi a tutto tondo, svelando di essere stata vittima di emarginazione e bullismo in passato. L’occasione che la modella italo-persiana ha per tornare a parlare di sé é un’intervista concessa ai microfoni di Verissimo, dove la modella non nasconde di sentirsi in uno stato di grazia, al di là della popolarità consolidata con la doppia esperienza TV nella Casa, vestendo cioé per la seconda volta i panni di gieffina al Grande Fratello vip 5, dopo aver fatto parte del Grande Fratello vip 3: “La vita mi sta sorridendo e non mi sembra quasi vero – dichiara emozionata l’ospite a Verissimo, incalzata dalle domande di Silvia Toffanin-. Si sta incastrando tutto dal punto di vista lavorativo, amoroso, familiare. Mi sento abbastanza cambiata, ovviamente gli anni passano e la vita di porta a cambiare e a crescere”. Da qui, quindi, una nuova consapevolezza per lei: “I fatti che sono successi mi hanno portato a sviluppare una maturità. Sto diventando la donna che sognavo di essere”.

FARIBA TEHRANI E MARIO SALEMI, GENITORI GIULIA SALEMI/ "Mi misero in mezzo, soffrivo"

Rispetto al passato, quindi, Giulia Salemi sente di aver raggiunto l’upgrade in toto, sia per ciò che concerne il privato che per ciò que riguarda l’aspetto professionale. Ora che é al timone del suo Salotto Salemi, format di beauty e style condotto su La5, e detta le tendenze social dalla Social Room della Casa del Grande Fratello vip 7 in corso, l’ospite a Verissimo sente che la sua vita la stia in un certo senso premiando, anche rispetto ai momenti difficili vissuti in passato.

Giulia Salemi: da Veline, a Miss Italia fino a Pechino Express/ Ora conquista di Mediaset e del GF VIP

Giulia Salemi racconta gli aneddoti della sua difficile crescita

” Io nasco a Piacenza in una famiglia modesta- racconta quindi di sé e le sue umili origini, segnate dal miscuglio multietnico dell’amore tra il padre italiano e la madre iraniana – e mi ha trasmesso questi tratti forti che mi facevano sempre sentire diversa – Quando ero piccola ero molto diversa rispetto alla Giulia vista anche durante il primo Gf”. Col senno di poi, quindi, la modella sente di essere un’altra sé rispetto al passato. “Quella è una parte di me che non c’è più, volevo dimostrare agli altri di essere sempre contenta, euforica, al limite del fastidioso, come se dovessi convincere le persone di qualcosa. Cose forzate che ormai non mi rappresentano più. Ora sono più riflessiva”, prosegue a margine del suo cambiamento radicale. Da piccola a quanto pare non riusciva ad essere se stessa, dal momento che erroneamente sentiva il peso delle sue origini multietniche rispetto alla paura dei pregiudizi e giudizi altrui: “Quando ero piccola non ero molto socievole, ho sempre avuto problemi a relazionarmi, ho cambiato tante scuole. Ero diversa un po’ a causa anche di mia mamma che mi costringeva ad avere il monociglio. Avevo il monociglio e l’apparecchio le amichette mi escludevano”. Insomma, anche lei conosce la piaga del bullismo, per esperienza di vita vissuta in tenera età, e non a caso l’ex gieffina si é ben presto nobilitata a difesa di Marco Bellavia, quando é esploso il caso bullismo della Casa al Grande Fratello vip 7 in corso.

LEGGI ANCHE:

Giulia Salemi mette in guardia Giaele De Donà al GF Vip: "Antonino ama solo se stesso"/ "Vola da sola!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA