Giulia Salemi choc “Stefania Orlando voglio baciarti”/ “Faccio dei sogni strani..”

E alla fine sembra proprio che basti una battuta per mandare in crisi i social e anche i siti web che lanciano subito presunte notizie spesso basate sul nulla. Anche in questo caso sembra che sia di questo che si tratti e le protagoniste in questione sono due delle più amate di questa edizione del Grande Fratello Vip 2020 ovvero Giulia Salemi e Stefania Orlando. Proprio nelle scorse ore, quando le due erano sedute insieme sul divano, Giulia Salemi ha confessato di fare dei sogni strani sulla sua compagna di viaggio ammettendo addirittura di volerla baciare. In molti hanno fatto notare che in realtà si tratta di una battuta ma molti altri ci hanno visto delle proprie vere avances, delle dichiarazioni e rivelazioni intime che sicuramente non sono passate inosservate.

Giulia Salemi avances a Stefania Orlando?”Sei sexy, mi piace guardarti”

In particolare, Giulia Salemi ha rivelato al Grande Fratello Vip 2020: “Ogni tanto faccio pensieri strani su di te, Stefy. Non lo so, però mi piace guardarti. Sei bella, sei sexy”. A quel punto la bella conduttrice ricambia la tenerezza con un bacio e poi un po’ imbarazzata prova ad andare a fondo: “Che pensieri ti vengono?” e l’influencer non si tira indietro e rilancia subito: “Amore, di baciarti”. A quel punto Stefania Orlando prova a tirarsi via dall’imbarazzo rivolgendosi a Maria Teresa Ruta: “Ma io come devo fare con questa ragazza? È affettuosa, è molto affettuosa. Come tutte le chihuaine d’altronde“. Si parlerà di questo nella puntata di lunedì sera o finirà tutto nel dimenticatoio come è giusto che sia?



