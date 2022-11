Giulia Salemi choc sul tumore: “Ho un seno più piccolo…”/ Il no alla chirurgia

Giulia Salemi si confida sul tumore diagnosticatole in tenera età: la rivelazione dell’ex Grande Fratello vip 5

Giulia Salemi torna al centro dell’attenzione mediatica per una rivelazione molto forte rilasciata a mezzo stampa, su un tumore diagnosticatole in tenera età. Sulla scia di quanto dichiarato in occasione di un intervento al ” Tempo della Salute”, (evento in collaborazione con Marco lera, specialista in Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica e Francesco Stagno d’Alcontres, presidente della Società Italiana di Chirurgia Plastica Ricostruttiva-rigenerativa ed Estetica) che la vede al confronto con la chirurgia estetica, e il suo “no” a ricorrere all’aiuto di un ritocco per migliorare il suo aspetto fisico -segnato da un intervento di estromissione del tumore- l’ex Grande Fratello vip 5 confida al Corriere la sua dura battaglia per la vita: “Quando avevo quattro anni ho affrontato un’operazione per un linfangioma. (una dilatazione dei vasi linfatici che provoca un rigonfiamento) al timo (organo fondamentale che si trova in una zona delicata nel mediastino anteriore superiore) – fa sapere nel suo intervento a mezzo stampa la fidanzata di Pierpaolo Pretelli, per poi abbandonarsi a dettagli via via sempre più scioccanti della condizione vissuta -. L’intervento è stato “esteso”, mi ha lasciato un’evidente cicatrice e un seno più piccolo dell’altro di una taglia. Ma mi sono salvata, sono sana e questo è sempre stato per me la cosa più importante. L’aver scampato il pericolo”.

Giulia Salemi fa pace con la mamma di Pierpaolo Pretelli?/ Arriva l'abbraccio

I segni che le ha lasciato sul corpo l’Intervento hanno contribuito a mettere a dura prova la sua autostima, anche rispetto alla sua immagine. Tuttavia, l’amore le ha aperto gli occhi sulla vera bellezza, che sta nell’autoaccettazione e nell’amare il prossimo nella sua verità totale: “Per molti anni non mi sono piaciuta, la svolta è di due anni fa quando nella mia vita è arrivato Pierpaolo (allude all’amore conosciuto al Grande Fratello vip 5, Pretelli, che venera la modella italo-persiana nei pregi e difetti) -. Chi ti ama ti aiuta e poi l’amore ti fa sentire meglio con te stessa e con il mondo esterno”.

Giulia Salemi, Fariba Tehrani choc sul tumore/ "Sembrava soffocare. Il rischio era.."

Giulia Salemi lancia un monito alle promesse del web

Negli anni, come aggiunge l’intervistata, “É cambiato il mio modo di vedermi, ho capito cosa significa davvero “la bellezza sta negli occhi di chi guarda”. Così ho pure smesso di usare tanto make up, mi piaccio di più. Mi sento più sicura di me stessa e non modifico più con tutti quei filtri le mie foto.

E non può mancare il monito dell’influencer rivolto ai giovani che militino nel mondo del web, inseguendo le sue orme: “Non affidate la vostra vita solo ai social e alla ricerca di una “finta” perfezione, sottoponendovi a continui paragoni. Ricordate sempre che non è tutto oro quello che luccica, è davvero così, i social sono una sorta di ‘vita deforme’ che rappresenta la finzione”.

Piepaolo Pretelli e Giulia Salemi preso sposi/ La benedizione della suocera Fariba Tehrani

© RIPRODUZIONE RISERVATA