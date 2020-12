Giulia Salemi choc “Tommaso Zorzi? Se fosse etero ci proverei”/ “Mi fa sangue”

Al Grande Fratello Vip è sempre tempo di confessioni. Giulia Salemi, sotto le coperte con Stefania Orlando, ha ammesso di provare una grande stima per Tommaso Zorzi: “Se Tommaso fosse etero ci proverei. Non sto scherzando. Ho un amore per Tommaso incredibile. Di testa, solo per la sua testa, a me fa sangue”. I due influencer sono amici da ormai sei anni e recentemente si sono allontanati per questioni lavorative. Dentro la casa del Grande Fratello Vip, Tommaso ha spiegato di essersi arrabbiato con Giulia quando lei anticipato l’uscita del suo libro, sapendo che anche lui stava per pubblicare il suo romanzo. L’influencer milanese aveva quindi smesso di parlare all’amica, ma dentro la casa hanno avuto modo di chiarirsi e di consolidare la loro amicizia. Qualche settimana fa i due amici sono stati protagonisti di un bacio appassionato, durante una partita a ‘obbligo o verità’.

Giulia Salemi: tra Tommaso Zorzi e Pierpaolo Pretelli

Se l’amore per Tommaso Zorzi è assolutamente platonico, molto più reale è il feeling tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. I due, che si sono molto avvicinati dopo l’uscita di scena di Elisabetta Gregoraci, sostengono che la loro sia solo una semplice amicizia. Ma non sembrano pensarla così alcuni inquilini della casa. Durante l’aperitivo di ieri sera, l’ex velino e l’influencer italo-persiana si sono scatenati in giardino improvvisando un balletto davanti a tutti: “Noto del feeling qui”, ha commentato Tommaso Zorzi. “Ci vorrebbe un bel bacio ora!”, gli ha fatto eco Sonia Lorenzini. I due ragazzi, visibilmente imbarazzati, si sono allontanati. Sul web alcuni fan della coppia sostengono, che la Salemi non abbia intenzione di diventare protagonista di un’altra love story dentro la casa del Grande Fratello Vip, dopo la storia con Francesco Monte.



