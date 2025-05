Giulia Salemi è la compagna di Pierpaolo Pretelli, ma anche una influencer e personaggio televisivo di grande successo. Proprio durante la sua avventura nella casa del Grande Fratello Vip, la Salemi ha conosciuto Pierpaolo Pretelli con cui è nata una bellissima storia d’amore suggellata anche dalla nascita del primo figlio Kian. La nascita di un figlio ti cambia la vita anche se sei una influencer da milioni di follower. “La vita non è un click, non è facile come a volte può sembrare sui social” – ha detto la Salemi dalle pagine di TgCom confessando come la sua vita sia imperfetta come quella di tutti. Il segreto? “Sta a noi cercare di migliorarci” – ha detto Giulia che dopo essere diventata mamma ha dovuto fare conto, inaspettatamente, anche con delle critiche.

Quando è nato il figlio Kian, Giulia Salemi ha deciso di non spiattellare tutta la sua vita sui social: una scelta voluta per condividere questo momento così importante solo con il compagno Pierpaolo. Qualche giorno dopo però la influencer ha deciso di pubblicare una foto semplicissima che è stata molto criticata.

Giulia Salemi mamma: “sono arrivate anche le critiche dopo la nascita di Kian”

“Sono arrivate critiche sulla finzione, il trucco, il pigiama coordinato” – ha raccontato Giulia Salemi che ha deciso di parlare pochissimo della nascita del figlio Kian sui social”; che ora infatti ha deciso di alzare un muro sulla genitorialità e la nuova vita da madre. Una scelta evidentemente condivisa anche da Pierpaolo, che resta vicinissimo alla sua compagna. “Mio figlio è diventato una priorità assoluta” – ha detto la Salemi che cercava anche il partner giusto e un bravo papà.

La influencer proprio parlando del compagno Pierpaolo Pretelli ha dichiarato: “Sono fortunata, abbiamo messo al mondo una creaturina verso cui abbiamo il dovere di dargli tutto l’amore che possiamo”.