Giulia Salemi/ “Con Pierpaolo Pretelli sogna una famiglia mentre lui…”

Giulia Salemi, lite con Pierpaolo Pretelli al Grande Fratello vip 2020

Giulia Salemi è pronta ad affrontare una nuova puntata del Grande Fratello Vip 2020 che, molto probabilmente, sarà dedicata proprio a Dayane Mello e al suo lutto ma anche a tutti coloro che in questi giorni le sono stati accanto come una vera e propria famiglia, mettendo da parte il resto, gara compresa. Per Giulia, però, è stato facile tornare alla vita di tutti i giorni perché Pierpaolo Pretelli continua a farla impazzire e non solo per il loro amore ma anche per la sua continua gelosia. L’ex velino guarda le foto di Giulia avvinghiata a Francesco Monte, poi la guarda insieme ad Andrea Zenga e Andrea Zelletta, e alla fine si stranisce e questo, se in un primo momento faceva piacere alla gieffina, in seguito è diventato un incubo tanto che ha deciso di affrontare il suo fidanzato invitandolo a lasciarla se vuole sempre essere in balia della gelosia. I due hanno discusso fino a qualche ora fa, almeno fino a quando non è passato sulla casa un aereo con un messaggio che invita Giulia a vivere il suo amore proprio con Pierpaolo senza pensare al resto.

Giulia Salemi discute con Tommaso Zorzi e a Maria Teresa Ruta rivela che…

Dall’altro lato, però, Tommaso Zorzi non vede di buon grado questo suo modo di cambiare in corsa diventando un burattino nelle mani dei fan del Grande Fratello Vip 2020 e anche con lui le discussioni non sono mancate. In un momento di tranquillità, però, l’influencer ha avuto modo di raccontarsi a Maria Teresa Ruta svelando di avere voglia di costruire una famiglia tutta sua e parlando di Margherita poi confida: “Quando crescerà ci godremo sicuramente un rapporto più maturo ma nel frattempo ad oggi è nato in me questo desiderio, questo sogno. Quando Pierpaolo parla di suo figlio, vedo i suoi occhi brillare. Mi piacerebbe tanto, vorrei dare più concretezza alla mia vita”.



