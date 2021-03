Giulia Salemi convivenza e figlio con Pierpaolo Pretelli dopo il GF Vip?/ “Magari…”

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno già vinto il loro Grande Fratello Vip 2020. L’amore nato sotto le telecamere della casa di Cinecittà ha travolto entrambi. Un sentimento che, nato come una semplice amicizia, si è trasformato in qualcosa di più profondo che, ora, sia Giulia che Pierpaolo vogliono vivere nella vita di tutti i giorni. I due gieffini non nascondono l’amore che li unisce e, nonostante la storia sia appena nata, non escludono nulla dal loro futuro. Pierpaolo, durante la semifinale del Grande Fratello Vip 2020, dopo aver saputo che diventerà presto zio, si è lasciato andare ad una dichiarazione che sta facendo sognare i fans. “Avere un figlio, diventare un genitore, è un’emozione che vorrò, spero, rivivere presto. Se vorrei averlo con Giulia? Perchè no”, ha detto Pretelli.

La coppia nata nella casa del Grande Fratello Vip 2020, dunque, è pronta a fare il grande passo andando a convivere? Durante i vari discorsi fatti in casa, Pierpaolo e Giulia non hanno escluso niente e chissà che la Salemi non decida di trasferirsi a Roma per amore.

GIULIA SALEMI E IL SOSTEGNO PER PIERPAOLO PRETELLI

Dopo essere stata eliminata dal Grande Fratello Vip 2020, Giulia Salemi non ha perso neanche un secondo della vita di Pierpaolo Pretelli nella casa senza di lei. In vista della finalissima, ha esortato tutte le sue fans a votare per il fidanzato a cui, su Twitter, ha anche dedicato un dolcissimo messaggio. “Sto imparando a volare alto ed è una sensazione bellissima. Oggi vedo Pierpi… tutto il resto è noia”, ha cinguettato la Salemi. In un altro tweet, poi, ha aggiunto: “Sei in finale e Noi abbiamo vinto… Sottoni d’Italia… sapete chi sostenere stasera vero?”. L’influencer, dunque, è pronta a tifare per il suo Pierpaolo per tutta la serata prima di riabbracciarlo e cominciare a pensare al futuro insieme sicura dei propri sentimenti. “La cosa che mi piace di lui è che ha visto tutte le mie sfaccettature, soprattutto la parte più fragile, è stato l’unico a non approfittarne, anzi, ha cercato di proteggermi quando ero più vulnerabile”, ha detto a Verissimo.

