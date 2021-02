Giulia Salemi crisi isterica al Grande Fratello Vip/ Abbraccia Zorzi:”io ti voglio bene”, tutti scioccati!

Giulia Salemi è rimata molto dispiaciuta delle nomination ricevute da Rosalinda Cannavò, Stefania Orlando, Samantha De Grenet, Andrea Zelletta e Andrea Zenga. L’influencer è finita al televoto con Stefania Orlando e venerdì 19 febbraio una delle due verrà eliminata definitivamente dal Grande Fratello Vip. “Per Rosalinda ci sono rimasta male, dal resto del gruppo me lo aspettavo. Non è strategia, è un gruppo naturale che si è creato e io lentamente mi sono isolata. Prima c’è stata la cosa con Tommaso, poi con Stefania, ora Rosalinda. Non riesco a scindere il gioco dal rapporto umano, motivo per cui ci resto sempre male”, ha detto Giulia tra le lacrime a Dayane Mello e Pierpaolo Pretelli. È sopraggiunta anche Stefania che si è detta sinceramente dispiaciuta. Infine è arrivato Tommaso Zorzi che ha abbracciato la Salemi: “Io ti voglio veramente bene, ma tu non lo capisci?”, ha ammesso la ragazza.

Tommaso Zorzi e Giulia Salemi fanno pace

Tommaso Zorzi ha cercato di rincuorarla, dando una nuova possibilità al loro rapporto: “Oggi è finita. Oggi ci abbiamo messo una pietra sopra. Tu sei la mia amica fidanzata, io sono il tuo amico single. Pensa alle fortune, non pensare sempre alle sfighe. Io non ti ho nominata. Non ho mai avuto niente contro di te. Abbiamo avuto i nostri screzi, non ho intenzione di continuare a fare una guerra stupida. Non ci porta da nessuna parte. Non ti posso vedere così, ci rimango male se sei così. Ho un cuore, piccolo ma c’è”. Stefania ha provato a stemperare il momento con l’ironia: “Siamo insieme in nomination, è una cosa fi*hissima“. Ma Giulia è certa che sarà lei a perdere il confronto con la showgirl. Clicca qui per vedere il chiarimento tra Giulia Salemi e Tommaso Zorzi



