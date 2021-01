Giulia Salemi crollo emotivo/ “Mi sento sempre sbagliata e ora…”, Pierpaolo trema!

Giulia Salemi eliminata al Grande Fratello Vip 2020?

Giulia Salemi si sente sempre sbagliata e sempre fuori posto e proprio questa nei giorni scorsi l’ha portata di nuovo allo scontro con i suoi coinquilini e anche con Pierpaolo Pretelli reo di non averla calcolata per un po’. Lo stesso ex velino ha pregato la sua bella influencer di non usare toni accesi per spiegare le cose e far valere le sue ragioni in modo tale da non essere fraintesa ma sicuramente la tensione per lei è sempre molto alta soprattutto quando riceve feedback dall’esterno che la mettono un po’ in crisi.

Dalle pressioni della famiglia di Pierpaolo alle minacce di Elisabetta Gregoraci, alla fine Giulia Salemi è convinta di non fare niente di male e continua ad andare avanti nel suo percorso al Grande Fratello Vip 2020 ma se questo portasse all’eliminazione proprio questa sera?

“Mi sento sempre sbagliata e ora…” e Pierpaolo Pretelli…

Il cerchio si stringe intorno ai concorrenti del Grande Fratello Vip 2020 ma sembra proprio che per Giulia Salemi il tempo in più a sua disposizione nella casa, se non sarà eliminata, e questo per conoscere ancora meglio Pierpaolo Pretelli. I due continuano ad essere vicini e coccolosi tanto che, proprio nelle ultime ore, Pierpaolo Pretelli ha insinuato che forse l’influencer provi qualcosa di più per lui tanto da chiederle: “Ma forse ti stai innamorando?”. Già nei giorni scorsi i due avevano parlato di questa cosa tanto che Giulia si era un po’ lamentata del suo poco concedersi e andare oltre.

Cosa succederà ai due quando finalmente usciranno dalla casa e cosa vedremo questa sera che li riguarda? Al momento sembra che Elisabetta Gregoraci sarà assente e forse i due potranno un po’ respirare, ma se non sarà così?



© RIPRODUZIONE RISERVATA