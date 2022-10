Giulia Salemi: “Da piccola ero bruttina e pelosetta”/”Mamma mi impediva…”

Grande Fratello vip 7, Giulia Salemi si apre sulle insicurezze maturate da piccola, prima del debutto di Salotto Salemi 2

Nonostante la mancata vittoria del reality, per carisma, successo di pubblico e critica può dirsi una delle rivelazioni del Grande Fratello vip 5, Giulia Salemi, che non a caso torna in TV alla guida del suo Salotto Salemi. Questo, nonostante da piccola lei non si sentisse per niente vincente nella vita, ma al contrario aveva una bassa autostima di se stessa, tanto che tendeva ad elemosinare le attenzioni e l’approvazione altrui, anche nelle relazioni.

Perché Fariba Tehrani, mamma di Giulia Salemi, è scappata dall'Iran?/ Rivoluzione e difficili condizioni

In vista della sua riconfermata conduzione al timone del rinnovato Salotto Salemi, il format Salotto Salemi 2 in partenza dal 12 ottobre alle ore 23:30 e su La5, canale 30 del digitale terrestre in TV, in una intervista concessa a Confidenze l’addetta alla social Room del Grande Fratello vip 7 in corso ha quindi svelato: “Da piccola ero proprio bruttina, un po’ sovrappeso, pelosetta, con un monociglio nero che mamma (Farina Tehrani, ndr) mi impediva di sfoltire”. Insomma, la modella italo-persiana non si sarebbe mai sognata in età adolescenziale il successo che ora la coinvolge alle prese con diversi progetti.

Giulia Salemi a sostegno delle donne iraniane/ A Le Iene lancia messaggio in persiano

“Mi sentivo inadeguata e ho continuato a sentirmi così per buona parte della mia vita. Al liceo sono migliorata fisicamente, ma non ho smesso di elemosinare amicizie. Mi stravolgevo per piacere, e questo è bruttissimo- ammette poi nell’intervista rivelatrice, la modella-. La mia autostima non è aumentata nemmeno nel 2014, quando sono arrivata terza a Miss Italia”.

Giulia Salemi prossima opinionista al Grande Fratello vip, oltre l’amore con Pierpaolo Pretelli? La vita la premia…

Oltre ad essere una role model per i follower, stimati quasi 2 milioni di Instagram, é stimata da Maurizio Costanzo come una candidata al ruolo di opinionista del Grande Fratello vip 8, in quanto possibile sostituta di una delle opinioniste del reality in corso, Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Come se non bastasse a tenere impegnata l’ex Grande Fratello vip 5 é ora tra gli impegni in agenda anche Radio10, con lo spazio radiofonico da lei condotto, “Enjoy Weekend”, il sabato e la domenica dalle 17 alle 20.

GFvip, Giulia Salemi nuova opinionista? / A promuoverla é Maurizio Costanzo!

Dal 12 ottobre “Salotto Salemi” su La5 (canale 30) ogni mercoledì alle 23.20.

Non vi nascondo che sono molto emozionata perché è come vedere un figlio nato in quarantena che cresce e si prepara al primo giorno di scuola.

Qui il promo e qualche anticipazione 💕 #SalottoSalemi pic.twitter.com/9KUP8wY5oo — Giulia Salemi (@GiuliaSalemi93) October 9, 2022

Insomma, la vita sembra premiare l’ex Grande Fratello vip 5 dopo il suo passato segnato dalle insicurezze, e non solo dal punto di vista professionale. Prosegue, infatti, a gonfie vele la lovestory che Giulia Salemi ha avviato con Pierpaolo Pretelli nella casa del Grande Fratello vip 5.













© RIPRODUZIONE RISERVATA