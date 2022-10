Giulia Salemi: da Veline, a Miss Italia fino a Pechino Express/ Ora conquista di Mediaset e del GF VIP

Giulia Salemi si racconta a Verissimo: dal GF VIP alla carriera

Giulia Salemi si gode il successo del Grande Fratello Vip 2022 dove ricopre il ruolo di “portavoce social”. Un ruolo creato ad hoc per lei che, puntata dopo puntata, sta dimostrando di meritarselo alla grande. Il sogno di fare televisione c’è sempre stato sin dall’infanzia come ha rivelato la influencer persiana in una intervista rilasciata a Tvblog: “sono stata una di quelle bambine – dai racconti di mia mamma e dalle videocassette con i filmati dell’epoca – che fin da piccola si metteva davanti alla televisione e ballava, imitando le veline”. I primi passi nel mondo della televisioni sono arrivati con il programma Veline. Fu un insuccesso, ma non si è mai scoraggiata, anzi ha fatto le valigie e si è trasferita da Piacenza a Milano.

Successivamente partecipa al concorso di Miss Italia e l’esperienza di Leyton Express con Simona Ventura fino alla partecipazione a Pechino Express. Poco dopo approda in Rai dove partecipa al programma “Sbandati”: “in Rai ho potuto lavorare con comici come Gigi e Ross, ma anche partecipare in salotti come quelli di Giletti e della Parodi. Sono molto grata alla Rai per il mio passato, così come ora sono grata a Mediaset per quello che mi sta dando in un momento storico in cui non si investe tendenzialmente sui giovani”.

Dalla Rai a Mediaset il passaggio è stato breve, anche se il nome di Giulia Salemi è indubbiamente associato al Grande Fratello Vip, programma a cui ha partecipato due volte. Quest’anno Alfonso Signorini l’ha scelta come portavoce social: “porto il sentiment social e non sono dunque più una concorrente. Con Salotto Salemi ho un mio format e su R101 conduco. Sono comunque contenta di essere rimasta in un programma che mi ha dato tanto perché conosco come funziona e così spero di poter dare tanto e fare bene il mio lavoro. Chi meglio di me che l’ho fatto due volte da concorrente può fare i social al GF Vip?”.

L’influencer non nasconde che il suo sogno nel cassetto è quello di diventare una conduttrice: “oggi l’attività di influencer rappresenta il mio lavoro principale e io oggi letteralmente grazie al web mi sono comprata una casa, ma un domani spero di far sì che la conduzione diventi il mio lavoro a tempo pieno”. Parlando poi di modelli a cui ispira ha rivelato: “nessuno, faccio me stessa. Apprezzo molto tantissime persone, dalla Toffanin alla Hunziker, dalla d’Urso alla Panicucci, ma anche Ilary Blasi e Alessia Marcuzzi, che l’ho conosciuta ed è davvero una persona stupenda. Osservo tutto il passato televisivo e Giulia Salemi”.











