Giulia Salemi/ Dallo scherzo di Giuseppe Conte al suo nuovo libro (Pomeriggio 5)

Giuseppe Conte chiama Giulia Salemi per un aiuto sui social. È partito così lo scherzo de Le Iene ai danni dell’ex gieffina. Uno scherzo molto divertente del quale si parlerà oggi nel corso della nuova puntata di Pomeriggio 5. Giulia Salemi sarà infatti in collegamento con Barbara D’Urso per descrivere quei momenti dello scherzo oltre che le emozioni provate dall’ex gieffina che, al telefono con Conte, si è anche definita una sua “bimba”. Di Giulia Salemi però si parla anche per un’altra importante novità: oggi, 26 maggio, esce infatti nelle librerie il suo primo libro, dal titolo ‘Agli uomini ho sempre preferito il cioccolato’. “Tra le pagine di questo libro scoprirete una versione inedita di me.” la modella e showgirl italo-persiana, 27 anni, nelle pagine introduttive, come svela lei stessa in un video per Verissimo.

Giulia Salemi si racconta in un libro: dal cyberbullismo alle delusioni amorose

“Senza filtri Instagram, né linee guida da rispettare. Una Giulia politicamente scorretta come non l’avete mai sentita, o meglio letta”, fa sapere ancora Giulia Salemi. Il libro racconta la storia dell’influencer da quando era una “ragazzina di Piacenza sempre un po’ insoddisfatta” agli amori e alle delusioni amorose, passando per il red carpet del Festival di Venezia, dove “ho vissuto sulla mia pelle il cyberbullismo”, dichiara. “Ho deciso di aprire il mio diario dei segreti, ho avuto il coraggio di trasformare tutti i miei non-detti in un libro, in cui racconto il mio lato più audace”, ha spiegato nel suo videomessaggio.



