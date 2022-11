Giulia Salemi, debutto alla Camera con voce rotta/ Il discorso commuove

Dal Grande Fratello vip 5 alla Camera: Giulia Salemi si commuove e commuove con il discorso contro la violenza sulle donne

Giulia Salemi segna l’upgrade della sua carriera di influencer parlando di violenza contro le donne alla Camera dei Deputati. Accade pochi anni dopo che lei ha appassionato i telespettatori prendendo parte al Grande Fratello vip 5. L’ex gieffina, che riscuoteva i consensi del pubblico TV avviando una travolgente lovestory con Pierpaolo Pretelli nella Casa più spiata d’Italia, diventa in queste ore un coinvolgente thread di discussione online e non solo, e non per i trend che lancia da settimane in diretta al Grande Fratello vip 2022 in corso, come timoniera della Social Room, bensì per aver accolto l’invito dal Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, ad avere voce sul delicato tema della violenza di genere. In un discorso convincente ed emozionante, che tiene alla Camera con una voce rotta dalla commozione, dall’alto del suo seguito social l’influencer italo-persiana cosí esordisce, nel tentativo di sensibilizzazione generale sulla lotta contro la violenza di genere: “Desidero ringraziare la Presidenza della Camera per avermi invitata ad un contesto che, pur non essendo proprio il mio, mi offre la possibilità di condividere con il mondo delle Istituzioni il mio pensiero, solitamente espresso sui canali social”. Il discorso, poi, catalizza l’attenzione sull’importanza della mobilitazione generale contro il fenomeno della violenza contro le donne, che in ogni forma, fisica e psicologica in primis, é ancora radicato nel mondo moderno: “E’ dalla scuola e dai giovani che occorre partire per diffondere quei valori sani che da soli e meglio di qualunque disposizione di legge possono tutelare le ragazze che saranno poi le donne di domani. A loro affidiamo quella rivoluzione culturale che può sconfiggere la violenza contro le donne. Chiunque fa comunicazione, informazione, politica o intrattenimento ha il compito e in alcuni casi il dovere di sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi che ci stanno a cuore. Io nel mio piccolo cerco di fare qualcosa di socialmente utile”.

Giaele De Donà preoccupata per il marito Bradford Beck: "Se non mi perdona?"/ "Superato limite con Antonino"

Quindi, porta fieramente il suo buon esempio, contro le critiche dei detrattori, che più in generale riducono la categoria degli influencer ad un fenomeno social volto alla ricerca della visibilità per mero business improntata su immagine e apparenza, e quindi ad un contenitore senza contenuti: “Ho lanciato negli anni delle raccolte fondi. Settimana scorsa ho consegnato personalmente tre macchinari al reparto di terapia intensiva dell’ospedale pediatrico Bambin Gesù.In questi mesi mi sono esposta per tenere alta l’attenzione sulla violenza e sulla durissima repressione che le donne iraniane stanno subendo. Cerco sempre di unire alla mia leggerezza qualcosa che mi faccia star bene e mi faccia sentire utile”. E il riferimento é anche al travolgente discorso tenuto a Le iene, per dare voce alle donne in Iran, dove la violenza di genere é una macchia sociale purtroppo molto estesa.

Oriana Marzoli è rifatta?/ Lei svela: "Solo il sen*", ma le foto del prima e dopo dicono altro…

Il web promuove a pieni voti l’impegno social e sociale dell’ex Grande Fratello vip 5

Alla Camera, per il sentiment del web generale, con il discorso che ricorda l’importanza del monito della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne” (International Day for the Elimination of Violence against Women) l’ex Grande Fratello vip 5 tiene alta la bandiera degli influencer. In particolare la madre, Fariba Tehrani, condivide con fierezza via social il discorso tenuto dall’ex Grande Fratello vip. “Quello che noi facciamo oggi è di tenere la luce sulla data del 25 novembre, per ricordare che esiste la violenza sulle donne e che questa violenza va combattuta non solo in questa giornata, ma tutti i giorni -aggiunge, poi, l’ex Grande Fratello vip, dalla Camera-.Io mi stupisco che ci debba essere una giornata sulla violenza sulle donne. Tuttavia se c’è è evidente che non tutti sono riusciti a comprendere l’importanza del rispetto del valore della vita e della scelta delle donne“.

Antonino Spinalbese smaschera Luciano Punzo/ "È un falso. Prima viene da me dicendo…"



Quindi, l’invito generale della modella a contrastare con ogni mezzo la violenza, che si palesa soprattutto in Iran, in un grido d’aiuto per le donne dalle origini a lei vicine:” A voi mi rivolgo con un appello a cui tengo tanto. Vi prego di non dimenticare quello che sta succedendo in Iran perché lì le donne subisco da tanti anni una violenza inaudita e oggi più che mai hanno bisogno di aiuto”.

Giulia Salemi tiene con il suo impegno social e sociale, profuso anche alla Camera, a sottolineare in qualità di influencer che finché non saranno garantiti in pieno i diritti e le pari opportunità delle donne, non si potrà parlare di un progresso globale, in termini di uguaglianza, sviluppo e pace.













© RIPRODUZIONE RISERVATA